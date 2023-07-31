Австралия закупает южнокорейские боевые машины пехоты AS21 Redback

Правительство Австралии 27 июля 2023 года объявило о заключении контракта с компанией Hanwha Defence Australia (австралийским отделением оборонного дивизиона Hanwha Defense южнокорейской группы Hanwha) на поставку австралийской армии 129 боевых машин пехоты AS21 Redback. Таким образом, представленная группой Hanwha машина AS21 Redback одержала победу в длившемся пять лет тендере по программе LAND 400 Phase 3 на перспективную гусеничную БМП для австралийской армии.

Опытный образец боевой машины пехоты AS21 Redback южнокорейской группы Hanwha в комплектном исполнении для австралийской армии (с) министерство обороны Австралии

"Правительство [премьер-министра] Албаниз выбрало Hanwha Defense Australia в качестве предпочтительного участника тендера на поставку 129 боевых машин пехоты австралийской армии в рамках серьезной трансформации армии в ответ на изменение стратегической обстановки в Австралии", - заявил в пресс-релизе министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой. - "Правительство также решило, что эти новые машины будут производиться в Австралии на предприятиях Hanwha в районе Джилонга".

"Примечательно, что эти боевые машины пехоты будут поставлены примерно в то же время, что и новые ракетные комплексы HIMARS и десантные катера Army Landing Craft, что отражает стремление Стратегического обзора обороны [Defense Strategic Review] министерства обороны [Австралии] к трансформации сухопутных войск для проведения прибрежных ["литторальных"] маневренных операций из Австралии", - сказал министр Конрой, - "Эта закупка также отражает оценку Стратегического обзора обороны, согласно которой 129 боевых машин пехоты - это подходящее количество для австралийских перспективных требований исходя из стратегической обстановки".

"Программа Land 400 Phase 3 будет иметь стоимость от 5 до 7 миллиардов [австралийских] долларов [то есть от 3,33 до 4,67 млрд долл США], что сделает его одним из крупнейших проектов по приобретению потенциала в истории армии", - сказал министр Конрой. Эти цифры включают сами БМП, стоимость проекта, запасные части, боеприпасы, системы обучения и тренажеры.

Закупка БМП AS21 Redback стала вторым австралийским крупным контрактом на закупку южнокорейского вооружения, после заключенного в декабре 2021 года с той же Hanwha Defence Australia соглашения на поставку австралийской армии 30 самоходных гаубиц К9 Thunder (AS9) калибра 155-мм/52 и 15 транспортно заряжающих машин К10 AARV (AS10). Сборка как гаубиц К9, так и теперь БМП AS21 для австралийской армии должна вестись в Австралии на строящемся Hanwha Defence Australia предприятии в Джелонге (штат Виктория).

Австралийские ресурсы сообщают, что первые два образца БМП AS21 из 129 заказанных, должны быть изготовлены Hanwha в Южной Корее, а остальные 127 должны быть собраны в Джелонге с начала 2027 по конец 2028 года. В составе австралийской армии этими БМП будет оснащен отдельный механизированный батальон в составе перспективной бронетанковой бригады.

Напомним, что программа LAND 400 Phase 3 была начата в 2018 году и изначально предусматривала закупку для австралийской армии 450 гусеничных БМП на общую сумму до 15 млрд австралийских долл (до 10,3 млрд долл США), с целью замены в качестве основной машины мотопехотных батальонов старых американских БТР М113AS4. На тендер были представлены четыре претендента - машины Ajax корпорации General Dynamics, CV90 Mk IV шведского отделения корпорации BAE Systems (BAE SystemsHagglunds), KF41 Lynx германской группы Rheinmetall и AS21 Redback южнокорейской группы Hanwha . В сентябре 2019 года были выбраны два финальных участника в виде KF41 Lynx и AS21 Redback, образцы которых затем с конца 2020 года прошли обширную программу испытаний в Австралии.

Однако к 2020 году предполагаемая стоимость программы закупки 450 новых БМП выросла до 18-27 млрд австралийских долл (12-18 млрд долл США). В итоге министерство обороны Австралии неожиданно пошло на резкое сокращение проекта, объявив в изданном в апреле 2023 года Стратегическом обзоре обороны (Defense Strategic Review) о намерении сократить приобретение БМП по программе LAND 400 Phase 3 с 450 до 129 единиц, всвязи с общей переориентацией вооруженных сил Австралии на боевые действия в воздухе и на море и переориентациейармии в основном на участие в экспедиционных и прибрежных десантных действиях.

Австралия таким образом стала первым заказчиком разработанной и активно продвигаемой группой Hanwha машины AS21 Redback, которая является развитием серийной южнокорейской БМП К21. Сообщается, что в исполнении для Австралии БМП As21 имеет боевой вес 42 тонны, может развивать скорость до 65 км/ч на цельнорезиновых гусеницах, имеет запас хода до 520 км. Машина имеет экипаж из трех человек и может вмещать до восьми десантников в противоминных креслах.

Машина оснащена восьмицилиндровым дизельным двигателем MTU мощностью 1000 л.с., аналогичным тому, которым оснащается колесная боевая разведывательная машина Boxer, приобретаемая Австралией в рамках программы Land 400 Phase 2. На Redback используется та же автоматическая коробка передач Alison, что и на танках M1A1 Abrams. Ходовая часть БМП состоит из семи опорных катков на борт и усовершенствованной системы независимой подвески (ISU) на рычагах, которая позволяет индивидуально управлять каждым катком и не требует торсионов, что улучшает противоминную защиту. Броневая защита башни и корпуса австралийских машин будет полностью выполнена из броневой стали Bisalloy австралийского производства.

БМП оснащена опционально обитаемой башней Redback, основанной на серийной башне MT30 Mk 2 израильской компании Elbit Systems, доработанной для удовлетворения требований программы Land 400. В башне установлена ​​30-мм пушка Northrop Grumman Mk44S Bushmaster II со спаренным 7,62-мм пулеметом MAG58 и встроенной выдвижной пусковой установкой для двух противотанковых управляемых ракет Rafael Spike-LR2. Машины должны быть штатно оснащены комплексом активной защиты Elbit Systems Iron Fist Light. На крыше башни перед люком наводчика установлен дистанционно управляемый боевой модуль EOS R400S Mk 2 RWS, который может быть оснащен различным вооружением и выполняет также роль панорамного прицела командира с использованием тепловизионной камеры.

Башня Redback также имеет систему Elbit Systems Iron Vision, которая обеспечивает командира машины (и других членов экипажа, если требуется) круговым обзором внешнего вида с установленных на башне камерах. Iron Vision также обеспечивает общий доступ ко всем прицелам и возможность ведения огня с нашлемного прицела командира или выдачи им целеуказания наводчику.