Войти
Lenta.ru

Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами

212
0
0
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

«Высокоточка»: «Панцирь-СМД-Е» поддерживает ускоренную зарядку пакетами ракет

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» поддерживает ускоренную зарядку пакетами мини-ракет. Преимущество ЗРК назвал холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Отмечается, что 48 мини-ракет можно зарядить за такое же время, как и комплекс с 12 полноразмерными ракетами.

«Пакет из четырех мини-ракет заряжается также, как и одна обычная зенитная управляемая ракета, поэтому по времени перезарядка комплекса заранее подготовленными пакетами займет столько же. При этом пакет из четырех мини-ракет ставится в стандартное посадочное место для обычной ракеты, поэтому комбинация ракет "Панциря СМД-Е" может быть практически любой», — говорится в сообщении.

«Высокоточные комплексы» впервые демонстрируют натурный образец ЗРК «Панцирь-СМД-Е» за рубежом в рамках выставки IDEX-2025 в Абу-Даби. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов от массированных атак беспилотников.

Ранее в феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что один «Панцирь-СМД-Е» благодаря большому количеству мини-ракет может заменить батарею другого ЗРК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 03:38
  • 8
Балицкий: "замораживание" СВО станет угрозой всему Русскому миру
  • 20.02 02:52
  • 1
Задача Путина/россиян на Украине очень проста, понятна, и сейчас легко достижима
  • 19.02 20:49
  • 0
Ответ на "Alea iacta est: англосаксы готовятся воевать до конца"
  • 19.02 20:43
  • 1
Беспилотник Supercam подходит для выдачи целеуказаний кораблям и подлодкам ВМФ
  • 19.02 17:34
  • 0
Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона
  • 19.02 17:23
  • 7656
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.02 17:21
  • 0
«Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда»
  • 19.02 15:03
  • 1
Модуль Blue Ghost 1 вышел на орбиту вокруг Луны
  • 19.02 15:00
  • 1
ГУР Украины: в России запущено серийное производство дронов «Герань-3» с реактивным двигателем
  • 19.02 12:43
  • 1
ФСВТС: у партнеров "стоит на повестке дня" вопрос модернизации их российских танков
  • 19.02 12:16
  • 2
Чемезов: все образцы техники из РФ на IDEX-2025 доработаны с учетом опыта СВО
  • 19.02 09:44
  • 151
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.02 09:37
  • 4
Российский «Бережок» испытали против морских дронов
  • 19.02 09:27
  • 5
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 19.02 08:40
  • 2
Нечаев: финансировавшим ВСУ западным компаниям надо запретить возврат в РФ