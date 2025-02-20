Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами

«Высокоточка»: «Панцирь-СМД-Е» поддерживает ускоренную зарядку пакетами ракет

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» поддерживает ускоренную зарядку пакетами мини-ракет. Преимущество ЗРК назвал холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Отмечается, что 48 мини-ракет можно зарядить за такое же время, как и комплекс с 12 полноразмерными ракетами.

«Пакет из четырех мини-ракет заряжается также, как и одна обычная зенитная управляемая ракета, поэтому по времени перезарядка комплекса заранее подготовленными пакетами займет столько же. При этом пакет из четырех мини-ракет ставится в стандартное посадочное место для обычной ракеты, поэтому комбинация ракет "Панциря СМД-Е" может быть практически любой», — говорится в сообщении.

«Высокоточные комплексы» впервые демонстрируют натурный образец ЗРК «Панцирь-СМД-Е» за рубежом в рамках выставки IDEX-2025 в Абу-Даби. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов от массированных атак беспилотников.

Ранее в феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что один «Панцирь-СМД-Е» благодаря большому количеству мини-ракет может заменить батарею другого ЗРК.