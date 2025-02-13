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Российский «Панцирь-СМД-Е» заменит батарею другого ЗРК

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Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

Топ-менеджер «Ростеха» Оздоев: «Панцирь-СМД-Е» может заменить батарею ЗРК

Российский «Панцирь-СМД-Е» может заменить батарею другого зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Новый ЗРК будет представлен на международной выставке вооружения и оборонных технологий International Defence Exhibition & Conference 2025 (IDEX-2025), которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби. «Сейчас решений такого уровня на рынке вооружений просто нет. Абсолютный эксклюзив», — сказал руководитель.

По его словам, один комплекс может применять по цели — беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) — 48 мини-ракет. «Фактически один такой боевой модуль при борьбе с БПЛА заменяет собой батарею других зенитных ракетных комплексов», — отметил Оздоев.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя холдинга «Высокоточные комплексы» сообщил, что страны Юго-Восточной Азии проявляют большой интерес к зенитному комплексу «Панцирь-СМД-Е», который предназначен для защиты объектов от массированных атак дронов.

В августе представитель тульского Конструкторского бюро приборостроения сообщил, что данный ЗРК благодаря сниженной массе может устанавливаться на крыши зданий.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
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