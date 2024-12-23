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Российский «Панцирь» заинтересовал страны Юго-Восточной Азии

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Страны ЮВА проявляют интерес к «Панцирю»

Страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) проявляют большой интерес к зенитному комплексу «Панцирь», который предназначен для защиты объектов от массированных атак дронов. Об этом представитель холдинга «Высокоточные комплексы» сообщил ТАСС.

«Весь мир сейчас видит, насколько хорошо себя зарекомендовали российская военная техника и вооружения, то есть это не пустые слова и не рекламные лозунги, а это реально боевое применение. И новое поколение знаменитого "Панциря", который мы сейчас представляем, очень заинтересовало зарубежных партнеров», — сказал он на выставке Vietnam Defense Expo 2024, которая проходит в Ханое.

Холдинг привез во Вьетнам зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», который может обнаруживать и поражать воздушные цели на средней и малой дальности. Комплекс способен нести до 48 ракет ближнего перехвата или 12 стандартных зенитных управляемых ракет.

В августе представитель тульского Конструкторского бюро приборостроения, которое разработало «Панцири», сообщил, что «Панцирь-СМД-Е» благодаря сниженной массе может устанавливаться на крыши зданий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
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