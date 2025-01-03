Спущен на воду патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550

25 декабря 2024 года на АО "Адмиралтейские верфи" (предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России многофункционального патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02461. Это второй из двух заказанных для ВМФ России кораблей проекта 23550.

Спущенный на воду на АО "Адмиралтейские верфи" второй строящийся для ВМФ России многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02461. Санкт-Петербург, 25.12.2024 (с) Валентин Егоршин / ТАСС

Многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550 объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,7 м. Корабли проекта 23550 предназначены для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; сопровождения и поддержки судов обеспечения; участия в спасательных операциях; перевозки специальных грузов. Проект 22350 разработан АО "ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК).

Контракт на строительство серии из двух патрульных кораблей проекта 23550 был подписан Министерством обороны Российской Федерации с АО "Адмиралтейские верфи" 25 апреля 2016 года. Строительство головного корабля "Иван Папанин" с заводским номером 02460 было начато на "Адмиралтейских верфях" в сентябре 2016 года, церемония официальной закладки произведена 19 апреля 2017 года, а его спуск на воду состоялся 25 октября 2019 года. Однако только 28 июня 2024 года головной корабль "Иван Папанин" вышел из Санкт-Петербурга на заводские ходовые испытания.

Первоначальными контрактными сроками сдачи обеих заказанных кораблей были установлены конец 2019 года и конец 2020 года соответственно. Однако в 2018 и 2019 годах тогдашний генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков сообщал, что, "в связи с финансированием", по пересмотренным условиям контракта головной патрульный корабль "Иван Папанин" будет передан в состав ВМФ России только в 2023 году, а в последующем срок неоднократно переносился и далее.

Теперь на церемонии спуска второго корабля "Николай Зубов" временно исполняющий обязанности генерального директора "Адмиралтейских верфей" Андрей Быстров заявил, что "первый корабль ["Иван Папанин"] сейчас проходит испытания в Балтийском море. До конца года мы завершим испытание оружия. После новогодних праздников выйдем на летные испытания, далее - переход на север, испытание, так сказать, проходимости льда. Все планы расписаны. Я уверен, что все у нас получится… Первый корабль будет сдан до августа следующего [2025] года".

Закладка второго заказанного патрульного корабля "Николай Зубов" с заводским номером 02461, изначально намечавшаяся на весну 2018 года, была произведена на "Адмиралтейских верфях" только 27 ноября 2019 года, и только теперь он был спущен на воду. На церемонии его спуска на воду Андрей Быстров заявил, что второй корабль выйдет на испытания в конце 2025 или начале 2026 года (то есть будет сдан не ранее конца 2026 года).

В 2019 году для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России были заказаны два пограничных сторожевых корабля (ПСКР) 1-го ранга ледового класса по проекту 23550 (шифр "Ермак"), представляющему собой модифицированный вариант проекта 23550 (шифр "Арктика"). Строительство ПСКР ведется в Выборге на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (в составке ОСК), где головной корабль "Пурга" с заводским номером 235 был заложен 25 июля 2020 года и спущен на воду 7 октября 2022 года. Второй ПСКР "Дзержинский" с заводским номером 238 был заложен там 22 декабря 2023 года.

Основные тактико-технические характеристики проекта 23550: полное водоизмещение около 9000 тонн; длина 114,5 м; ширина 19,5 м, осадка около 6,0 м; полная скорость 18 узлов; экономическая скорость 10 узлов; экипаж/дополнительный экипаж около 60/50 человек; автономность плавания около 70 суток; район плавания - неограниченный. Арктическая категория корабля Arc7.

Вооружение кораблей в исполнении для ВМФ: 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка АК-176МА; 12,7-мм пулеметы, пусковые установки ПЗРК; вертолетная площадка и вертолётный ангар для базирования вертолета класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов; два скоростных десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и один катер на воздушной подушке проекта 23321 (типа "Манул"). Теоретически возможно оснащение кораблей контейнеризированным вариантом ракетного комплекса "Калибр-НК".

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" второго строящегося для ВМФ России многофункционального патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02461. Санкт-Петербург, 25.12.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" , paluba.media , www.korabel.ru и vk.com/marinist_spb