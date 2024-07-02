Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на заводские ходовые испытания

Как сообщают, 28 июня 2024 года из Санкт-Петербурга в море на заводские ходовые испытания впервые вышел головной многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02460. Корабль был построен для ВМФ России АО "Адмиралтейские верфи" (предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация").

Головной построенный для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02460 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 28.06.2024 (с) paluba.media

Многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550 объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,7 м. Корабли проекта 23550 предназначены для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; сопровождения и поддержки судов обеспечения; участия в спасательных операциях; перевозки специальных грузов. Проект 22350 разработан АО "ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК).

Контракт на строительство серии из двух патрульных кораблей проекта 23550 был подписан Министерством обороны Российской Федерации с АО "Адмиралтейские верфи" 25 апреля 2016 года. Строительство головного корабля "Иван Папанин" с заводским номером 02460 было начато на "Адмиралтейских верфях" в сентябре 2016 года, церемония официальной закладки произведена 19 апреля 2017 года, а его спуск на воду был осуществлен 25 октября 2019 года.

Второй патрульный корабль проекта 23550 по этому контракту "Николай Зубов" с заводским номером 02461 был заложен на "Адмиралтейских верфях" 27 ноября 2019 года.

Первоначальным контрактным сроком сдачи обеих заказанных кораблей был установлен конец 2019 и конец 2020 года соответственно, но строительство превратилось в долгострой. В 2018 и 2019 годах тогдашний генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков сообщал, что, "в связи с финансированием", по пересмотренным условиям контракта головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет передан в состав ВМФ России только в 2023 году. В итоге корабль только сейчас вышел на испытания.

В 2019 году для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России были заказаны два пограничных сторожевых корабля (ПСКР) 1-го ранга ледового класса по проекту 23550 (шифр "Ермак"), представляющему собой модифицированный вариант проекта 23550 (шифр "Арктика"). Строительство ПСКР ведется в Выборге на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (в составке ОСК), где головной корабль "Пурга" с заводским номером 235 был заложен 25 июля 2020 года и спущен на воду 7 октября 2022 года. Второй ПСКР "Дзержинский" с заводским номером 238 был заложен там 22 декабря 2023 года.

Основные тактико-технические характеристики проекта 23550: полное водоизмещение около 9000 тонн; длина 114,5 м; ширина 19,5 м, осадка около 6,0 м; полная скорость 18 узлов; экономическая скорость 10 узлов; экипаж/дополнительный экипаж около 60/50 человек; автономность плавания около 70 суток; район плавания - неограниченный. Арктическая категория корабля Arc7.

Вооружение кораблей в исполнении для ВМФ: 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка АК-176МА; 12,7-мм пулеметы, пусковые установки ПЗРК; вертолетная площадка и вертолётный ангар для базирования вертолета класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов; два скоростных десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и один катер на воздушной подушке проекта 23321 (типа "Манул"). Теоретически возможно оснащение кораблей контейнеризированным вариантом ракетного комплекса "Калибр-НК".

Головной построенный для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02460 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 28.06.2024 (с) Алексей Акентьев

Головной построенный для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02460 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 28.06.2024 (с) paluba.media

Головной построенный для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02460 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 28.06.2024 (с) Curious / forums.airbase