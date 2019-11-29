Заложен второй патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550

27 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки для ВМФ России второго многофункционального патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02461. В церемонии также принял участие Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время торжественной церемонии закладки для ВМФ России второго многофункционального патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02461 (с) пресс-служба Президента России

В ходе посещения завода Президента России также сопровождали Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков, Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов, Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов.

Было сообщено, что запланированная дата сдачи заказа "Николай Зубов" по госконтракту - 25 ноября 2024 года.

Выступление В. Путина на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов":

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья.

Искренне рад вас приветствовать и поздравить с закладкой нового российского боевого корабля "Николай Зубов". Это торжественное, приятное событие и для Военно-Морского Флота, и для предприятия "Адмиралтейские верфи". Уже 315 лет здесь строят корабли самого разного класса и назначения: от парусных судов до подводных лодок и ледоколов, продолжают дело и традиции многих поколений талантливых, умелых корабелов, приумножают славу России как великой морской державы.

Сегодня мы даем старт строительству уже второго новейшего, уникального по своим характеристикам, мощного патрульного корабля ледового класса. Он задуман, спроектирован так, чтобы нести службу именно в непростых, порой опасных и непредсказуемых северных условиях, эффективно решать максимально широкий спектр задач, обеспечивать торговое судоходство на Северном морском пути, научные работы и, конечно, надежно защищать наши рубежи и национальные интересы России в арктических широтах.

О такой технике, таких кораблях могли только мечтать первопроходцы, исследователи русского Севера, легендарные ученые-полярники, морские офицеры, мужеству, храбрости и воле которых покорялась сама природа. Одним из них был и Николай Николаевич Зубов - сильный, решительный человек, исследователь Арктики. Его имя, уверен, с честью и будет носить новый корабль.

Подчеркну, дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших приоритетов. Будем решать эту стратегическую государственную задачу и дальше последовательно и качественно. И всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, четкую, слаженную работу трудовых коллективов как "Адмиралтейских верфей", так и других наших судостроительных предприятий.

Искренне желаю удачи и успеха всем, кто будет строить этот корабль: инженерам, рабочим и, конечно, его будущему экипажу. Как принято говорить, семь футов под килем. Поздравляю вас.

Со стороны bmpd напомним, что многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550 объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,7 м. Корабли проекта 23550 предназначены для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; сопровождения и поддержки судов обеспечения; участия в спасательных операциях; перевозки специальных грузов. Проект 22350 разработан АО "ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК).

Контракт на строительство серии из двух патрульных кораблей проекта 23550 был подписан Министерством обороны Российской Федерации с АО "Адмиралтейские верфи" 25 апреля 2016 года. Строительство головного корабля "Иван Папанин" с заводским номером 02460 было начато на "Адмиралтейских верфях" в сентябре 2016 года, церемония официальной закладки произведена 19 апреля 2017 года, а его спуск на воду - 25 октября 2019 года.

Первоначальным контрактным сроком сдачи обеих заказанных кораблей был установлен конец 2019 и конец 2020 года соответственно. Однако в 2018 и 2019 годах генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков сообщал, что, "в связи с финансированием", по пересмотренным условиям контракта головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет передан в состав ВМФ России только в 2023 году. Закладка второго патрульного корабля "Николай Зубов", изначально намечавшаяся на весну 2018 года, была произведена только теперь, со сроком его сдачи в 2024 году.

При этом во время церемонии спуска на воду 25 октября 2019 года головного корабля "Иван Папанин", Александр Бузаков также заявил, что для Пограничной службы ФСБ России будут построены еще два корабля проекта 23550.

Основные тактико-технические характеристики проекта 23550: полное водоизмещение около 9000 тонн; длина около 114 м; ширина около 20 м, осадка около 6,0 м; полная скорость 18 узлов; экономическая скорость 10 узлов; экипаж/дополнительный экипаж около 60/50 человек; автономность плавания около 70 суток; район плавания - неограниченный. Арктическая категория корабля Arc7.

Вооружение: 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка АК-176МА; переносные ЗРК; вертолетная площадка и вертолётный ангар для базирования вертолета класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов; два скоростных десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и один катер на воздушной подушке проекта 23321 (типа "Манул"). Возможно оснащение кораблей контейнеризированным вариантом ракетного комплекса "Калибр-НК".

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время торжественной церемонии закладки для ВМФ России второго многофункционального патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550 (шифр "Арктика") с заводским номером 02461 (с) пресс-службы Президента России и администрации Свнкт-Петербурга