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Заложен пограничный сторожевой корабль ледового класса "Дзержинский" проекта 23550

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Как сообщают, 22 декабря 2023 года в Выборге на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась церемония закладки для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации второго пограничного сторожевого корабля 1-го ранга ледового класса проекта 23550 (шифр "Ермак"), получившего название "Дзержинский" с заводским номером 238. Официальных сообщений о закладке корабля не публиковалось.

Закладная доска заложенного 22.12.2023 на ПАО "Выборгский судостроительный завод" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации пограничного сторожевого корабля 1-го ранга ледового класса "Дзержинский" проекта 23550 (шифр "Ермак") с заводским номером 238 (с) Телеграм-канал "Злой Морячок"

Заложенный пограничный сторожевой корабль (ПСКР) 1-го ранга ледового класса "Дзержинский" является вторым из двух единиц, заказанных для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по проекту 23550 (шифр "Ермак"), представляющему собой модифицированный вариант проекта 23550 (шифр "Арктика"), по которому на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге ведется строительство двух многофункциональных патрульных кораблей ледового класса для ВМФ России. Разработчиком проекта 22350 в обоих вариантах является АО "ЦМКБ "Алмаз". Данные ПСКР станут самыми крупными единицами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ.

Головной пограничный сторожевой корабль ледового класса проекта 23550 под названием "Пурга" с заводским номером 235 был заложен на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) 25 июля 2020 года и спущен там на воду 7 октября 2022 года, сдача его намечена на 2024 год. Сообщалось что контрактная стоимость головного ПСКР проекта 23550 составляет около 18 млрд рублей.

Вооружение пограничного корабля проекта 23550 составят 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, две 30-мм шестиствольные зенитные артиллерийские установки АК-306М, четыре 12,7-мм пулемета, пусковые установки ПЗРК. В кормовой части корабля размещается десантный плашкоут для доставки грузов на побережье. Характерной особенностью ПСКР станет наличие двух вертолетных ангаров - большого (для вертолета класса Ка-27) и малого (для вертолета класса Ка-226 или БЛА), вертолетная площадка позволяет принимать вертолеты класса Ми-8.

Для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" по проекту 23550 (шифр "Арктика") по контракту с Министерством обороны России от 25 апреля 2016 года ведется строительство двух многофункциональных патрульных кораблей ледового класса - "Иван Папанин" (заводской номер 02460, фактическая постройка была начата на "Адмиралтейских верфях" в сентябре 2016 года, церемония официальной закладки произведена 19 апреля 2017 года, спуск на воду произведен 25 октября 2019 года) и "Николай Зубов" (заводской номер 02461, церемония закладки состоялась 27 ноября 2019 года). Головной корабль "Иван Папанин" готовится к выходу на заводские ходовые испытания и по последним планам должен быть сдан ВМФ в конце 2024 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Ка-27
Ми-8
Компании
Адмиралтейские верфи
Выборгский СЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
22350
23550
Арктика
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