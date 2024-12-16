В Алжир поставлен второй самолет-амфибия Бе-200

Как сообщила 12 декабря 2024 года администрация Ростовской области, из России в Алжир вылетел второй поставленный Алжиру самолёт-амфибия Бе-200ЧС (Be-200ES), построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" в Таганроге. Самолет с предположительным серийным номером 03-12 имеет алжирский регистрационный номер 7T-VPN.

Второй поставленный Алжиру самолёт-амфибия Бе-200ЧС (Be-200ES, алжирский регистрационный номер 7T-VPN, предположительный серийный номер 03-12), построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (с) пресс-служба губернатора Ростовской области

Контракт на постройку четырех самолётов Бе-200ЧС в экспортном исполнении (Be-200ES) для министерства национальной обороны Алжира был заключён в 2021 году, и, возможно, включает опцион еще на два самолёта.

Первый самолет Бе-200ЧС в экспортном исполнении (серийный номер 03-13), изготовленный для Алжира, являлся изначально первым из двух самолетов Бе-200ЧС, заказанных по подписанному в декабре 2020 года МЧС России с ТАНТК контракту стоимостью 5,7 млрд рублей на изготовление и поставку ещё двух самолётов-амфибий Бе-200ЧС, с поставкой до 1 декабря 2022 года. По данному контракту на ТАНТК была начата постройка самолетов с серийными номерами 03-13 и 03-14, однако затем первый из них был достроен для Алжира. Второй самолет, заказанный для МЧС, до сих пор не достроен.

Первый самолет Бе-200ЧС (Be-200ES) для Алжира с алжирским регистрационным номером 7T-VPV (серийный номер 03-13) был выкачен на ТАНТК в декабре 2022 года, совершил первый полет в Таганроге 28 февраля 2023 года и был передан Алжиру в мае 2023 года.

Вторым построенным на ТАНТК самолетом для Алжира стал борт с предположительным заводским номером 03-12, получивший алжирскую регистрацию 7T-VPN. Согласно алжирским СМИ, второй самолет должен был быть поставлен до конца 2023 года, затем еще два должны были быть переданы в 2024 году. Реально сейчас в конце 2024 года был передан только второй самолет.

Второй построенный для Алжира самолет Бе-200ЧС (Be-200ES) стал 20-м изготовленным самолётом семейства Бе-200. До того было построено 19 самолетов Бе-200, в том числе - два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году), семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых шесть поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана, и десять серийных Бе-200 на ТАНТК, в том числе шесть Бе-200ЧС для МЧС России (сданы с 2016 по 2018 годы) и три Бе-200 (один Бе-200ЧС и два Бе-200ПС) - для Морской авиации ВМФ России (сданы в 2020-2021 годах), а также первый самолёт для Алжира, сданный в 2023 году.

Алжирский контракт стал фактически первым реализуемым экспортным контрактом на самолеты Бе-200, если не считать передачу одного самолета в 2007 году МЧС Азербайджана. В июне 2017 года был подписан также контракт на поставку двух Бе-200 (с опционом еще на два) с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd., с началом поставок ей в 2018 году, однако в итоге этот контракт реализован так и не был.