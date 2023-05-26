В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200

Как сообщил алжирский ресурс www.menadefense.net , утром 21 мая 2023 года из России в Алжир вылетел первый поставленный Алжиру самолёт-амфибия Бе-200ЧС (Be-200ES), построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" в Таганроге. Самолет с алжирским регистрационным номером 7T-VPV и бортовым номером "626" (серийный номер 03-13) совершил в тот же день промежуточную посадку в Тунисе и затем прибыл в Алжир.

Первый поставленный Алжиру самолёт-амфибия Бе-200ЧС (Be-200ES, алжирский регистрационный номер 7T-VPV, бортовой номер "626", серийный номер 03-13), построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", во время промежуточной посадки в Тунисе при перелете в Алжир, 21.05.2023 (с) kimo dial @kmldial70

Контракт на постройку четырех самолётов Бе-200ЧС в экспортном исполнении (Be-200ES) для министерства национальной обороны Алжира был, видимо, заключён в 2021 году, и, возможно, включает опцион еще на два самолёта. В августе 2021 года министерство национальной обороны Алжира официально сообщило, что во исполнение поручения президента Алжира Абдельмаджида Теббуна оно вступило в переговоры с производителями противопожарных самолетов и остановило свой выбор на российском самолете Бе-200.

Первый самолет Бе-200ЧС в экспортном исполнении (серийный номер 03-13), изготовленный для Алжира, являлся изначально первым из двух самолетов Бе-200ЧС, заказанных по подписанному в декабре 2020 года МЧС России с ТАНТК контрактом стоимостью 5,7 млрд рублей на изготовление и поставку ещё двух самолётов-амфибий Бе-200ЧС, с поставкой до 1 декабря 2022 года. По данному контракту на ТАНТК была начата постройка самолетов с серийными номерами 03-13 и 03-14, однако затем первый из них был достроен для Алжира. Второй самолет, заказанный для МЧС, до сих пор не достроен.

Первый самолет Бе-200ЧС (Be-200ES) для Алжира с алжирским регистрационным номером 7T-VPV (серийный номер 03-13) был выкачен на ТАНТК в декабре 2022 года и совершил первый полет в Таганроге 28 февраля 2023 года. теперь он передан Алжиру.

Таже на ТАНТК строится второй самолет для Алжира с заводским номером 03-12. Согласно алжирскому ресурсу, второй самолет должен быть поставлен до конца года, затем еще два должны быть переданы в 2024 году. Опцион на два дополнительных самолета все еще находится в стадии переговоров.

Первый построенный для Алжира самолет Бе-200ЧС (Be-200ES) стал 19-м изготовленным самолётом семейства Бе-200. До того было построено 18 самолетов Бе-200, в том числе - два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году), семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых шесть поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана, и девять серийных Бе-200 на ТАНТК, в том числе шесть Бе-200ЧС для МЧС России (сданы с 2016 по 2018 годы) и три Бе-200 (один Бе-200ЧС и два Бе-200ПС) - для Морской авиации ВМФ России (сданы в 2020-2021 годах).

Алжирский контракт стал фактически первым реализуемым экспортным контрактом на самолеты Бе-200, если не считать передачу одного самолета в 2007 году МЧС Азербайджана. В июне 2017 года был подписан также контракт на поставку двух Бе-200 (с опционом еще на два) с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd., с началом поставок ей в 2018 году, однако в итоге этот контракт реализован так и не был.

Первый поставленный Алжиру самолёт-амфибия Бе-200ЧС (Be-200ES, алжирский регистрационный номер 7T-VPV, бортовой номер "626", серийный номер 03-13), построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", во время промежуточной посадки в Тунисе при перелете в Алжир, 21.05.2023 (с) kimo dial @kmldial70

Первый постронный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" для Алжира самолёт-амфибия Бе-200ЧС (Be-200ES, алжирский регистрационный номер 7T-VPV, бортовой номер "626", серийный номер 03-13) во время морских испытаний в конце апреля 2023 года (с) Телеграм-канал AviaNews