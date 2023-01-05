Построен первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС для Алжира

Как сообщают, в конце декабря 2022 года на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" в Таганроге без огласки состоялась выкатка законченного постройкой первого самолёта-амфибии Бе-200ЧС (Be-200ES), предназначенного для Алжира. Лётные испытания данного самолёта, видимо, пока не начаты.

Выкатка первого построенного для Алжира самолёта-амфибии Бе-200ЧС (Be-200ES) на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация". Таганрог, декабрь 2022 года (с) aviaforum.ru

Контракт на постройку четырех самолётов Бе-200ЧС в экспортном исполнении для министерства национальной обороны Алжира был, видимо, заключён в 2021 году. В августе 2021 года министерство национальной обороны Алжира официально сообщило, что во исполнение поручения президента Алжира Абдельмаджида Теббуна оно вступило в переговоры с производителями противопожарных самолетов и остановило свой выбор на российском самолете Бе-200.

Первый построенный для Алжира самолет Бе-200ЧС стал 19-м изготовленным самолётом семейства Бе-200. До того было построено 18 самолетов Бе-200, в том числе - два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году), семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых шесть поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана, и девять серийных Бе-200 на ТАНТК, в том числе шесть Бе-200ЧС для МЧС России (сданы с 2016 по 2018 годы) и три Бе-200 (один Бе-200ЧС и два Бе-200ПС) - для Морской авиации ВМФ России (сданы в 2020-2021 годах).

В декабре 2020 года МЧС России подписало с ТАНТК контракт на изготовление и поставку ещё двух самолётов-амфибий Бе-200ЧС общей стоимостью 5,7 млрд рублей, с поставкой до 1 декабря 2022 года, однако до настоящего времени ни один из этих двух самолетов поднят в воздух не был.

Алжирский контракт стал фактически первым реализуемым экспортным контрактом на самолеты Бе-200, если не считать передачу одного самолета в 2007 году МЧС Азербайджана. В июне 2017 года был подписан также контракт на поставку двух Бе-200 (с опционом еще на два) с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd., с началом поставок ей в 2018 году, однако в итоге этот контракт реализован так и не был.