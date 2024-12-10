Десантный вертолётный корабль-док Al Fulk введён в состав ВМС Катара

Итальянское судостроительное объединение Fincantieri сообщило, что 29 ноября 2024 года на его предприятии в Мудджиано в Специи состоялась официальная церемония передачи военно-морским силам Катара десантного вертолётного корабля-дока L 141 Al Fulk, ставшего самой крупной единицей катарского флота.

Построенный итальянским судостроительным объединением Fincantieri для ВМС Катара десантный вертолётный корабль-док L 141 Al Fulk во время испытаний (с) Fincantieri

В июне 2016 года министром обороны Катара были подписаны и в августе 2017 года вступили в действие контракты с объединением Fincantieri на строительство для ВМС Катара в период до 2024 года семи боевых кораблей - десантного вертолетного корабля-дока, четырех больших корветов типа Doha и двух "патрульных кораблей" (фактически малых ракетных кораблей/корветов) типа Musherib. С европейским ракетным объединением MBDA были подписаны контракты на поставку вооружения для этих кораблей. По сути в рамках этимх соглашений Fincantieri было осуществлено строительство для Катара нового флота, поскольку до того самыми крупными единицами ВМС Катара являлись семь ракетных катеров водоизмещением не более 500 тонн.

Общая стоимость контрактов оценивалась в 5 млрд евро, из которых 3,9 млрд евро составляла стоимость четырех корветов и десантного корабля-дока, а еще более 1 млрд евро - стоимость двух "патрульных кораблей" с ракетным вооружением. Это сделало данные контракты крупнейшими в истории итальянского экспортного кораблестроения. В стоимость контрактов входили также строительство в Катаре наземной инфраструктуры для базирования кораблей, обучение личного состава (640 человек экипажей кораблей и 320 человек берегового технического состава) и техническая и сервисная поддержка кораблей на протяжении 10 лет. Основную часть вооружения и электронных систем для заказанных кораблей поставила итальянская компания Leonardo, а ракетное вооружение - MBDA (в котором Leonardo контролирует 25%). Доля MBDA в контрактах оценивалась примерно в 700 млн евро, а Leonardo - до 2 млрд евро.

Десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) для ВМС Катара, заказанный по данному контракту, проектировался на основе ранее построенного Fincantieri для Алжира корабля-дока Kalaat Beni Abbes. Фактическое строительство ДВКД L 141 Al Fulk для Катара было начато на верфи Fincantieri в Палермо 5 июня 2021 года, его официальная закладка состоялась там 17 мая 2022 года. Спуск на воду Al Fulk был произведен 24 января 2023 года, после чего корабль был переведен на верфь в Мудджиано для достройки и прохождения испытаний. Морские испытания корабля были начаты в мае 2024 года.

Согласно данным Fincantieri, корабль для Катара имеет полное водоизмещение около 9000 тонн, наибольшую длину около 143 м и ширину 21,5 м (то есть по размерениям аналогичен Kalaat Beni Abbes) и размещает на борту около 550 человек, в том числе до 400 человек десанта. Двухвальная главная энергетическая установка корабля включает два дизельных двигателя Wärtsilä 12V32 мощностью по 8000 л.с. и обеспечивает скорость полного хода до 20 уз. Дальность плавания составляет 7000 миль на скорости 15 уз.

Al Fulk оснащен двумя десантными рампами и доковой камерой, вмещающей десантный катер типа LCM. На корабле также размещены спускаемые на воду шлюпбалками три малых десантных катера типа LCVP и несколько скоростных моторных лодок. Постоянное базирование авиационной техники не предусмотрено, верхняя полетная палуба рассчитана на размещение до трех транспортных вертолетов типа NH90.

Особенностью ДВКД Al Fulk для Катара является его назначение в качестве флагманского корабля флота и корабля обеспечения коллективной ПВО. Корабль оснащен интегрированным радиолокационным комплексом Leonardo Kronos Grand 3D с АФАР и новой мощной РЛС обнаружения воздушных и баллистических целей Leonardo Kronos Power Shield с АФАР L-диапазона, а также корабельным зенитным ракетным комплексом MBDA SAAM-ESD с 16 вертикальными пусковыми установками зенитных ракет Aster 30 Block 1. Также в состав вооружения ДВКД вошли 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid и четыре 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Leonardo Marlin WS-30.

Заказанные Катаром по тому же контракту четыре корвета типа Doha (в ВМС Катара классифицируются как фрегаты), основываются на разработанном Fincantieri экспортном проекте Multipurpose Corvette и представляют собой весьма крупные корабли полным водоизмещением 3250 тонн и длиной 107 м, их постройка велась на предприятии Fincantieri в Мудджиано со сдачей в 2022-2023 годах. Оба "патрульных" (малых ракетных) корабля для Катара по данному контракту типа Musherib также были построены в Мудджиано и сданы в 2022 году. Эти корабли имеют полное водоизмещение 745 тонн и длину 63,8 м, и являются по сути несколько увеличенным вариантом двух малых ракетных корветов типа Ghantoot (проект Falaj 2), построенных Fincantieri для ВМС ОАЭ и введенных в строй в 2013 году.

Построенный итальянским судостроительным объединением Fincantieri для ВМС Катара десантный вертолётный корабль-док L 141 Al Fulk во время испытаний (с) Fincantieri

Церемония передачи ВМС Катара построенного итальянским судостроительным объединением Fincantieri десантного вертолётного корабля-дока L 141 Al Fulk. Мудджиано (Специя), 29.11.2024 (с) Fincantieri