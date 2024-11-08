Южная Корея намерена приобрести еще четыре самолёта ДРЛО и управления Boeing E-7

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 4 ноября 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой возможной продаже Южной Корее по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления Boeing E-7 (Boeing 737 AEW&C). Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 4,92 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления Boeing E-7A Peace Eye (Boeing 737 AEW&C) ВВС Южной Кореи (с) Yonhap

Ранее Южная Корея уже приобрела в рамках национальной программы ЕХ по соглашению 2006 года четыре самолета Boeing E-7 (Boeing 737 AEW&C) в раннем исполнении, полученных в 2011-2012 годах и состоящих под обозначением Е-7А Peace Eye на вооружении 51-й эскадрильи управления воздушным движением ВВС Южной Кореи на авиабазе Кимхэ. В 2021-2025 годах все четыре южнокорейских самолета проходят программу ремонта и модернизации.

В 2020 году министерство национальной обороны Южной Кореи начало программу ЕХ-II по приобретению дополнительно сперва двух, но затем увеличенную до четырех самолетов ДРЛО и управления. Поставка двух первых дополнительных самолетов планировалась в 2027 году. Формально программа осуществляется на конкурсной основе и в ней, помимо модифицированного варианта самолета Boeing E-7 (Boeing 737 AEW&C), рассматриваются также комплексы ДРЛО Saab Global Eye и израильский IAI CAEW, однако очевидно, что логический выбор состоит в закупке дополнительных Е-7. Согласно южнокорейским СМИ, рассматриваемый по программе EX-II новый вариант самолета Е-7 значительно модернизирован по сравнению с имеющимся у ВВС Южной Кореи, и, видимо, будет соответствовать самолетам Е-7, планируемым к приобретению ВВС США.

Напомним, что самолет ДРЛО и управления Е-7 (Boeing 737 АEW&C, австралийское название Wedgetail) был изначально разработан Boeing по контракту 1999 года для ВВС Австралии, и австралийская промышленность является поставщиком ряда его подсистем. Самолет выполнен на основе пассажирского лайнера Boeing 737 NG (в модификации Boeing 737-700ER) и оснащен радиолокационным комплексом Northrop Grumman Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) с АФАР в неподвижном удлиненном надфюзеляжном обтекателе. ВВС Австралии получили шесть самолетов Е-7 в 2009-2012 годах (фактически самолеты были построены к 2006 году, но их доводка значительно затянулась) и объявили их достигшими полной боеготовности в мае 2015 года.

К настоящему времени, помимо Австралии и Южной Кореи, самолеты Boeing 737 АEW&C (Е-7) приобрела также Турция. которая получила четыре самолета в 2008 году, окончательно введя их в строй в 2014 году под обозначением E-7T Peace Eagle. В 2019 году Великобритания подписала контракт на закупку пяти самолетов Е-7 (британское обозначение Wedgetail AEW.1) для замены самолетов ДРЛО и управления Boeing Е-3D Sentry (AWACS) в британских ВВС. В последующем британская сторона сократила заказ на Е-7 до трёх самолётов. Первый самолет Е-7 для ВВС Великобритании был изготовлен в 2024 году.

В феврале 2023 года ВВС США приняли решение о закупке самолетов Е-7 для замены наличного парка самолетов Е-3 Sentry (AWACS). Корпорация Boeing первоначальный контракт стоимостью 1,2 млрд долл на ускоренную разработку и постройку для ВВС США в 2024 года двух опытных образцов самолёта Е-7A в модификации под специфические требования ВВС США. Серийные поставки еще 24 самолетов Е-7А ВВС США запланированы с 2027 по 2031 годы. В ноябре 2023 года НАТО также приняло решение закупить с 2031 года шесть самолетов Е-7А для замены парка самолетов Е-3А Sentry (AWACS) НАТО. Таким образом, самолет Е-7 в модифицированном варианте становится фактически "стандартом де факто" в сегменте самолетов ДРЛО и управления западных ВВС.