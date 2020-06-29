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bmpd.livejournal.com

Планы закупок новой авиационной техники для ВВС Южной Кореи

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Как сообщают южнокорейские СМИ, 26 июня 2020 года на своем 128-м заседании закупочный комитет южнокорейского оборонного закупочного ведомства Defense Acquisition Program Administration (DAPA) одобрил осуществление для ВВС Южной Кореи ряда значительных оборонных закупок в ближайшие годы.

Cамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing 737 AEW&C (Peace Eye) ВВС Южной Кореи (бортовой номер 04-700) (с) ВВС Южной Кореи

Сообщается, что утверждена закупка:

- дополнительно двух самолетов ДРЛО и управления на сумму 1,59 трлн вон (1,32 млрд долл) к 2027 году - в дополнение к четырем имеющимся в ВВС Южной Кореи с 2011 году самолетам ДРЛО и управления Boeing 737 AEW&C.

- четырех самолетов радио- и радиотехнической разведки нового поколения Baekdu на коммерческой платформе на сумму 780 млрд вон (648 млн долл) в 2021-2026 годах. Сейчас Южная Корея имеет шесть самолетов Baekdu, и четыре из них (так называемые Baekdu I на базе бизнес-джетов Hawker 800XP, введенные в строй в 2000 году) и планируется заменить новыми машинами. Два других самолета (Baekdu II) на базе бизнес-джетов Dassault Falcon 2000S были введены в строй в 2017 году.

- 20 учебно-боевых самолетов KAI TA-50 в новой модернизированной версии Block II, для использования в качестве переходных при подготовке летного состава истребительной авиации. Стоимость закупки 1 трлн вон (830 млн долл), поставка по 2024 год. Cообщается, что самолеты TA-50 Block II будут фактически аналогами легких боевых самолетов FA-50, но с несколько упрощенным составом оборудования (в частности, без аппаратуры Link 16). До настоящего времени ВВС Южной Кореи приобрели 60 самолетов Т-50, 22 ТА-50 и 60 FA-50.

Самолеты радио- и радиотехнической разведки ВВС Южной Кореи Baekdu - вверху Baekdu I на базе бизнес-джета Hawker 800XP (бортовой номер 58-352), внизу Baekdu II на базе бизнес-джета Dassault Falcon 2000S (бортовой номер 14-726), 2019 год (с) Jamie Chang

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
Boeing-737
FA-50
ПАК ФА
Компании
Boeing
DAPA
Dassault
KAI
Проекты
2020-й год
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