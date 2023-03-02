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ВВС США закупят самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7A

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Министерство обороны США 28 февраля 2023 года выдало корпорации Boeing первоначальный контракт стоимостью 1,2 млрд долл на ускоренную разработку и постройку для военно-воздушных сил США к августу 2024 года двух опытных образцов самолёта дальнего радиолокационного дозора и управления E-7A в модификации под специфические требования ВВС США. Тем самым ВВС США начали процесс приобретения самолётов Е-7А для замены состоящих на вооружении с 1970-х годов самолётов ДРЛО и управления Boeing E-3 Centry системы AWACS.

Изображение перспективного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7A ВВС США (с) Boeing

В заявлении ВВС США по данному поводу говорится, что:

"Министерство ВВС США выбрало E-7A для замены самолета E-3 AWACS. E-7A обеспечит расширенные возможности обнаружения движущихся воздушных целей и управления и контроля, и имеет передовую РЛС Multi-Role Electronically Scanned Array, который улучшает управление боевыми действиями в воздухе и позволяет вести осуществлять целеуказание для поражения на больших дальностях с потенциальными равными противниками.

В 2022 финансовом году министерство ВВС США выбрало E-7A для замены E-3 AWACS и создал офис управления программой E-7A. Министерство ВВС США использует способ быстрого создания прототипов для приобретения первых двух E-7A.

"E-7A будет основным авиационным датчиком министерства ВВС США для обнаружения, идентификации, сопровождения и передачи данных о всей воздушной активности командующим объединенными силами", - сказал Эндрю Хантер, заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике. "Присуждение этого контракта является важным шагом в обеспечении того, чтобы министерство продолжало предоставлять информацию о ситуационной осведомленности в боевом пространстве и обеспечивало возможности управления американским военнослужащим, союзникам и партнерам в течение следующих нескольких десятилетий. Е-7А обеспечит лучшую осведомленность о воздушном боевом пространстве благодаря точному отображению воздушной обстановки в реальном масштабе времени и сможет контролировать и наводить отдельные самолеты в широком диапазоне условий обстановки и оперативных требований".

ВВС США планируют начать производство в 2025 финансовом году, при этом ожидается, что первый E-7A будет введен в строй к 2027 финансовому году. ВВС США предполагают закупить 24 дополнительных E-7A к 2032 финансовому году. Общий парк самолетов E-7A прогнозируется на уровне 26 единиц.

Текущая модернизация E-3 AWACS соответствует задачам Стратегии национальной обороны 2022 года, продолжая осуществлять по всему миру боевые операции по контрою и управлению и по обнаружению движущихся целей в воздухе в соответствии с требованиями министерства ВВС США.

"Мы провели тщательный анализ жизнеспособных вариантов, предлагаемых промышленностью, чтобы убедиться, что выбранная замена E-3 может удовлетворить конкретные потребности США. Пока E-7A не будет принят на вооружение, мы будем продолжать полагаться на E-3 AWACS", - сказал Хантер. - "Программа быстрого прототипирования позволит интегрировать основные американские комплексы оборудования на существующую авиационную платформу для удовлетворения требований министерства ВВС США, одновременно обеспечивая совместимость с коалиционными и союзными партнерами, уже эксплуатирующими E-7A".

Со стороны bmpd напомним, что самолет ДРЛО и управления Е-7 (Boeing 737 АEW&C, австралийское название Wedgetail) был изначально разработан Boeing по контракту 1999 года для ВВС Австралии, и австралийская промышленность является поставщиком ряда его подсистем. Самолет выполнен на основе пассажирского лайнера Boeing 737 NG (в модификации Boeing 737-700ER) и оснащен радиолокационным комплексом Northrop Grumman Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) с АФАР в неподвижном удлиненном надфюзеляжном обтекателе. ВВС Австралии получили шесть самолетов Е-7 в 2009-2012 годах (фактически самолеты были построены к 2006 году, но их доводка значительно затянулась) и объявили их достигшими полной боеготовности в мае 2015 года.

Кроме того, к настоящему времени самолеты Boeing 737 АEW&C (Е-7) приобрели также Турция (получила четыре самолета в 2008 году, окончательно введя их в строй в 2014 году, обозначение E-7T Peace Eagle) и Южная Корея (четыре самолета в 2012 году). В 2019 году Великобритания подписала контракт на закупку пяти самолетов Е-7 (британское обозначение Wedgetail AEW.1) также для замены самолетов Е-3D в британских ВВС. В последующем британская сторона сократила заказ на Е-7 до трёх самолётов, однако, по последним сообщениям, планирует восстановить его до пяти единиц. Первый самолет Е-7 должен поступить в состав ВВС Великобритании в 2023 году.

Видимо, самолеты Е-7 будут также приобретены и для замены самолетов Е-3 НАТО. В 2014 году соглашение о приобретении трех самолетов Boeing 737 АEW&C подписал также Катар, однако сведения о его реализации до сих пор отсутствуют.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Катар
США
Турция
Южная Корея
Продукция
Boeing-737
E-3
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Проекты
636.3
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