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Техкульт

В США впервые с 1940-х годов создали новый тип летательных аппаратов

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Летательный аппарат

Разработка в США новых типов летательных аппаратов — в частности, eVTOL, многоцелевых грузовых БПЛА и других, диктует необходимость узаконить их статус. Последний раз этот список пополнятся новым видом транспорта в 1940-х годах — это были вертолеты.

Теперь же в него добавляются «летательные аппараты с подъемным двигателем». В соответствии с определением, данным управлениями FAA и ICAO, «это летательные аппараты тяжелее воздуха, способные к вертикальному взлету/посадке и низкоскоростному полету». По сути, речь идет об аппаратах, сочетающих в себе качества самолета и вертолета — конвертопланах, конвертолетах, конвертокрылах, винтокрылах, самолетах с вертикальным взлетом/посадкой типа («Харриер», F-35B) и других.

Летательный аппарат

Эксперименты с такими типами транспортных средств в ВВС США проводились с 1960-х годов, однако после того, как их силовые агрегаты «перекочевали» в гражданскую авиацию, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило узаконить новые правила их эксплуатации. Правила разъясняют, как самолеты с вертикальным взлетом/посадкой могут использоваться в коммерческих целях — в качестве воздушных такси, грузовых самолетов, аппаратов скорой помощи, а также регулируют процесс обучения их управлению.

Александр Агеев

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США
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