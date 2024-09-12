США отложили полет Starship минимум до конца ноября

Американский регулятор отложил полет Starship минимум до конца ноября

Федеральное управление гражданской авиации США отложило пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship на 60 дней. Об этом сообщает ArsTechnica.

В компании SpaceX заявили, что из-за решения регулятора очередные летные испытания Starship состоятся не ранее конца ноября.

По данным SpaceX, первая и вторая ступени транспортной системы были готовы к испытаниям в первой половине августа. Задержку в одобрении очередных летных испытаний в компании связали с их сложностью, поскольку на этот раз планируется поймать первую ступень Starship — ускоритель Super Heavy.

В августе издание допустило, что испытания Starship могут состояться в середине сентября.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени. Как отмечает издание SpaceNews, в ходе тестов удалось совершить мягкую посадку ускорителя Super Heavy и корабля Starship.