Войти
Lenta.ru

США отложили полет Starship минимум до конца ноября

252
0
0
Фото: Veronica Gabriela Cardenas / Reuters
Фото: Veronica Gabriela Cardenas / Reuters.

Американский регулятор отложил полет Starship минимум до конца ноября

Федеральное управление гражданской авиации США отложило пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship на 60 дней. Об этом сообщает ArsTechnica.

В компании SpaceX заявили, что из-за решения регулятора очередные летные испытания Starship состоятся не ранее конца ноября.

По данным SpaceX, первая и вторая ступени транспортной системы были готовы к испытаниям в первой половине августа. Задержку в одобрении очередных летных испытаний в компании связали с их сложностью, поскольку на этот раз планируется поймать первую ступень Starship — ускоритель Super Heavy.

В августе издание допустило, что испытания Starship могут состояться в середине сентября.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени. Как отмечает издание SpaceNews, в ходе тестов удалось совершить мягкую посадку ускорителя Super Heavy и корабля Starship.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 11:20
  • 4535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.09 11:11
  • 0
Украинцы начинают что-то подозревать
  • 12.09 05:46
  • 1
Назван способ защиты от ракет JASSM
  • 12.09 03:49
  • 5
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 12.09 01:09
  • 1
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"