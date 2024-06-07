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SpaceX в четвертый раз запустила Starship

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Фото: SpaceX / Globallookpress.com
Фото: SpaceX / Globallookpress.com.

Компания SpaceX в четвертый раз запустила систему Starship

С космодрома Starbase в американском штате Техас в четвертый раз стартовал прототип многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX. Соответствующая трансляция ведется изданием Spaceflight Now.

Запуск состоялся сегодня, 6 июня, в 15:50 по московскому времени. В SpaceX надеются, что в ходе четвертых летных испытаний две ступени Starship — ракета Super Heavy и корабль Starship — успешно совершат мягкое приводнение.

Третий испытательный полет система Starship совершила в марте. Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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