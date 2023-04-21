Войти
Lenta.ru

Starship взорвался на четвертой минуте полета

225
0
+1
Ракета Starship в сборе на стартовом комплексе в Starbase, Бока-Чика
Ракета Starship в сборе на стартовом комплексе в Starbase, Бока-Чика.
Источник изображения: SpaceX

Спустя четыре минуты после пуска прототип многоразовой транспортной системы Starship взорвался, набрав высоту 38 километров. Запуск можно было наблюдать в прямой трансляции, организованной компанией в Twitter.

Нештатная ситуация возникла на третьей минуте летных интеграционных испытаний, когда одноименный космический корабль (образец Ship 24) не смог отделиться от носителя Super Heavy. Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявлял, что испытание будет считаться успешным, если Starship взлетит, а пусковая площадка повреждена не будет.

Пуск состоялся в 16:28 по московскому времени с площадки Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в США.

Первое летное испытание предполагало полет прототипа Starship по суборбитальной траектории, однако транспортная система развила бы скорость, отвечающую орбитальному движению (первую космическую). После отсоединения от носителя корабль Ship 24, согласно планам SpaceX, должен был достигнуть высоты 235 километров, после чего начать спуск, в итоге приводнившись в Тихом океане недалеко от Гавайев. Носитель Super Heavy должен был совершить приводнение в Мексиканском заливе недалеко от Бока-Чика.

Ранее пуск прототипа многоразовой транспортной системы, намеченный на 18 апреля, был перенесен из-за нештатного давления в топливном баке носителя.

В SpaceX утверждают, что связка из Super Heavy и Starship станет самой крупной, мощной и грузоподъемной ракетной системой, когда-либо созданной человечеством, обойдя такие сверхтяжелые носители, как Saturn V, «Энергия» и Falcon Heavy. В частности, в многоразовом режиме Starship, как ожидается, будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а в одноразовом — до 250.

***

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
Saturn V
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
03.04.2023
Starship: проверка орбитальной баллистикой уже не за горами
21.12.2021
Новый звездолет Илона Маска — изнутри и снаружи
17.05.2021
SpaceX запустит Starship на орбиту вокруг Земли
09.10.2020
Рогозин счел пуск Crew Dragon не главным критерием успеха
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх