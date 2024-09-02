Стал известен возможный срок пятого полета Starship

ArsTechnica: пятый полет Starship может состояться через две недели

Пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship могут состояться не в конце августа, как предполагал глава компании SpaceX Илон Маск, а через две недели. Об этом стало известно обозревателю издания ArsTechnica Стивену Кларку.

Автор обратил внимание на ведущиеся на площадке космодрома Starbase в Южном Техасе работы. «Состояние стартовой площадки и оставшиеся испытания указывают на то, что запуск, вероятно, состоится не менее чем через пару недель», — пишет обозреватель.

Кларк напомнил, что в ходе пятых летных испытаний будет предпринята попытка поймать ускоритель Super Heavy — первую ступень Starship в устройство, напоминающее большие металлические руки, которые в компании назвали Mechazilla («Мехазилла»).

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени. Как отмечает издание SpaceNews, в ходе тестов удалось совершить мягкую посадку ускорителя Super Heavy и корабля Starship.