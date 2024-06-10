В США подвели итоги четвертых летных испытаний Starship

SpaceNews: в ходе 4-х летных испытаний сохранены ускоритель и корабль Starship

В ходе четвертых летных испытаний прототипа многоразовой транспортной системы Starship удалось сохранить ускоритель Super Heavy и корабль Starship. Предварительные итоги тестов системы подвело издание SpaceNews.

В публикации обращается внимание на то, что при пуске 1 из 33 двигателей Raptor первой ступени системы не заработал, однако никаких отказов в работе трех агрегатов, необходимых для мягкого посадки Super Heavy, зафиксировано не было.

После отсоединения от первой ступени вторая продолжила полет по суборбитальной траектории и совершила контролируемый вход в атмосферу Земли, успешно приводнившись через 65 минут после пуска Starship.

«Несмотря на потерю многих плиток [теплозащиты] и повреждение закрылка, [корабль] Starship сумел совершить мягкую посадку в океане», — написал в сети X глава SpaceX Илон Маск.

С успешным испытанием Starship бизнесмена поздравил глава НАСА Билл Нельсон. «Мы стали еще на шаг ближе к возвращению человечества на Луну с [программой] Artemis», — написал в X администратор.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени.