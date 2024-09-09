Заложен морской буксир "Владимир Ковалёв" проекта 23470

30 августа 2024 года на АО "Ярославский судостроительный завод" в Ярославле состоялась торжественная церемония закладки для ВМФ России морского буксира "Владимир Ковалёв" (заводской номер 416) проекта 23470. Это седьмой строящийся для ВМФ буксир проекта 23470.

Закладная доска морского буксира "Владимир Ковалёв" (заводской номер 416) проекта 23470, заложенного для ВМФ России на АО "Ярославский судостроительный завод" в Ярославле 30.08.2024 (с) city-yaroslavl.ru

Судно получило название в честь Владимира Андреевича Ковалева (1934-2023) - бывшего директора Ярославского судостроительного завода (1971-1979), впоследствии занимавшего должности председателя исполкома Ярославского горсовета (1979-1985), первого секретаря Ярославского горкома КПСС (1985-1990) и председателя исполкома Ярославского облсовета (1990-1991), народного депутата РСФСР (1990-1993).

Буксир является первым, заложенным по подписанному Министерством обороны России и АО "Ярославский судостроительный завод" на форуме "Армия-2023" 16 августа 2023 года контракту на строительство и поставку дополнительных морских буксиров проекта 23470. Разработчиком проекта 23470 является АО "ЦКБ "Балтсудопроект".

Ранее на Ярославском судостроительном заводе (ЯСЗ) было начато строительство для ВМФ России шести судов проекта 23470. Государственный контракт на изготовление и поставку двух первых морских буксиров проекта 23470 был заключен Министерством обороны России с ЯСЗ 24 марта 2014 года. Головной буксир проекта 23470 "Сергей Балк" (заводской номер 410) был заложен по данному контракту на ЯСЗ 30 октября 2014 года и спущен на воду 27 декабря 2016 года, а второй "Андрей Степанов" (заводской номер 411) был заложен 23 июля 2015 года и спущен на воду 29 июля 2017 года.

По условиям контракта, первый буксир должен был быть поставлен на Черноморский флот до 25 ноября 2016 года, второй - на Тихоокеанский флот до 25 ноября 2017 года. Однако постройка обеих судов превратилась в долгострой в связи с необходимостью переработки проекта для замены на судах ряда оборудования западного производства, попавшего под санкции, в первую очередь винторулевых колонок.

В результате головной буксир проекта 23470 по данному контракту "Сергей Балк" был только 16 июля 2018 года прибуксирован по внутренним водным путям из Ярославля в Севастополь на ООО "Судоремонтный завод Персей", где проходил достройку и доукомплектование. Заводские ходовые испытания судна в Севастополе были начаты только 12 июля 2019 года, а сдан флоту "Сергей Балк" был только 21 февраля 2020 года, с опозданием на три с лишним года по отношению к контрактным срокам, войдя в состав Черноморского флота. Входит в состав 205-го отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Второй буксир "Андрей Степанов" был прибуксирован по внутренним водным путям из Ярославля в Севастополь на судоремонтный завод Персей" в июле 2019 года, его заводские ходовые испытания были начаты 11 марта 2020 года, и 19 июня 2020 года судно было сдано ВМФ и было включено в состав Тихоокеанского флота. С мая по сентябрь 2020 года "Андрей Степанов" был сперва переведен на Север по внутренним водным путям, после чего по Северному морскому пути перешел к месту базирования на Камчатку. Входит в состав 697-го отряда судов обеспечения ОКВС на Северо-востоке России Тихоокеанского флота с базированием на Петропавловск-Камчатский.

Строительство трех следующих буксиров проекта 23470 велось на ЯСЗ по модифированному проекту, с установкой преимущественно отчественного оборудования, включая винторулевые колонки GA2800Arc4 мощностью 2,5 МВт разработки ООО "Механика-Р" (Санкт-Петербург), изготавливаемые на производственных мощностях индустриального парка "Станокмаш" в Челябинске (оба предприятия контролируются группой АО "КОНАР"). Импортозамещение также превратило эти суда в долгострои.

Третий морской буксир "Капитан Найден" (заводской номер 412) был заложен на ЯСЗ 9 ноября 2016 года и спущен на воду 28 ноября 2019 года. С мая по июль 2021 года судно было переведено для достройки, доукомплектования и проведения испытаний в Севастополь, куда прибыло 13 июля 2021 года. Заводские ходовые испытания буксира "Капитан Найден" были начаты в Севастополе 18 февраля 2022 года, и судно было введено в строй Черноморского флота 31 августа 2022 года. Входит в состав 205-го отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Четвертый буксир "Капитан Сергеев" (заводской номер 413) был заложен на ЯСЗ в 2016 году, спущен на воду 14 мая 2021 года и в октябре 2022 года переведен для досройки и испытаний в Севастополь. Однако в силу обстоятельств военного времени судно испытаний на Черном море не проходило и в декабре 2023 года под гражданским флагом совершило переход из Севастополя через турецкие проливы и Суэцкий канал южным маршрутом во Владивосток, где оно сейчас находится на заключительном этапе испытаний перед вводом в состав Тихоокеанского флота. Буксир "Капитан Сергеев" должен быть включен в состав 696-го отряда судов обеспечения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, с базированием на Владивосток

Пятый буксир "Капитан Ушаков" (заводской номер 414) был заложен на ЯСЗ в 2017 году и спущен на воду 14 июня 2022 года. В октябре-ноябре 2023 года он был переведен по внутренним водным путям для достройки и испытаний на Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Испытания буксира пока что не начаты, тем не менее, планируется, что до конца 2024 года он войдёт в состав 566-го отряда судов обеспечения Северного флота с базированием на Мурманск.

Имеются сведения о закладке в 2022 или 2023 годах на ЯСЗ шестого буксира проекта 23470 с заводским номером 415. Теперь заложено седьмое судно "Владимир Ковалёв" (заводской номер 416) данного типа.

Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, эскортные операции в море; тушение пожаров на плавучих и береговых объектах, тушение горящего на воде топлива, снятие с мели кораблей и судов. Проект обладает неограниченным районом плавания, работа в замерзающих морях - в соответствии с классом ледовых усилений Arc4. Длина наибольшая 69,75 м, ширина наибольшая 15 м, водоизмещение 3400 тонн.

Церемония закладки для ВМФ России морского буксира "Владимир Ковалёв" (заводской номер 416) проекта 23470 на АО "Ярославский судостроительный завод" в Ярославле 30.08.2024 (с) www.yarregion.ru

Морской буксир "Капитан Сергеев" (заводской номер 413) проекта 23470 на этапе испытаний в Находке, 15.05.2024 (с) Andy.ru73 / Водный транспорт / fleetphoto.ru