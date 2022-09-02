В строй Черноморского флота введён морской буксир «Капитан Найден» проекта 23470

Как сообщают, 31 августа 2022 года в Севастополе состоялась церемония подъема флага на введенном в состав сил обеспечения Черноморского флота новом морском буксире "Капитан Найден" (заводской номер 412) проекта 23470. Это третье судно данного проекта в серии из пяти единиц, строящейся для ВМФ России на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ).

Новый морской буксир "Капитан Найден" (заводской номер 412) проекта 23470, построенный ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ), незадолго до подъема флага, в Южной бухте Севастополя, 24.08.2022 (с) А. Бричевский

Судно получило название в честь капитана Сергея Анисимовича Найдена (1911-2003 годы), проработавшего на вспомогательных судах Черноморского флота с 1932 по 1978 годы, из них капитаном 38 лет. В годы Великой Отечественной войны С.А. Найден был капитаном спасательного буксира СП-13.

Напомним, что Государственный контракт № З/1/1/0135/ГК-14-ДГОЗ на изготовление и поставку двух первых морских буксиров проекта 23470 для ВМФ Российской Федерации был заключен между Министерством обороны Российской Федерации и ЯСЗ 24 марта 2014 года. Разработчиком проекта 23470 является АО "ЦКБ "Балтсудопроект".

По инициативе ЯСЗ в связи со 110-летием Русско-японской войны 1904-1905 годов, двум первым морским буксирам проекта 23470 приказом Главнокомандующего ВМФ России от 16 сентября 2014 года были присвоены действительные наименования "Сергей Балк" и "Андрей Степанов" в честь героев Русско-японской войны - командиров судов вспомогательного флота.

Головной буксир проекта 23470 "Сергей Балк" (заводской номер 410) был заложен на ЯСЗ 30 октября 2014 года и спущен на воду 27 декабря 2016 года, а второй "Андрей Степанов" (заводской номер 411) был заложен 23 июля 2015 года и спущен на воду 29 июля 2017 года.

По условиям контракта, первый буксир должен был быть поставлен на Черноморский флот до 25 ноября 2016 года, второй - на Тихоокеанский флот до 25 ноября 2017 года. Однако постройка обеих судов превратилась в долгострой в связи с необходимостью переработки проекта для замены на судах ряда оборудования западного производства, попавшего под санкции, в первую очередь винторулевых колонок.

В результате головной буксир проекта 23470 по данному контракту "Сергей Балк" был только 16 июля 2018 года прибуксирован по внутренним водным путям из Ярославля в Севастополь на ООО "Судоремонтный завод Персей", где проходил достройку и доукомплектование. Заводские ходовые испытания судна в Севастополе были начаты только 12 июля 2019 года, а сдан флоту "Сергей Балк" был только 21 февраля 2020 года, с опозданием на три с лишним года по отношению к контрактным срокам, войдя в состав Черноморского флота.

Второй буксир "Андрей Степанов" был прибуксирован по внутренним водным путям из Ярославля в Севастополь на судоремонтный завод Персей" в июле 2019 года, его заводские ходовые испытания были начаты 11 марта 2020 года, и 19 июня 2020 года судно было сдано ВМФ и было включено в состав Тихоокеанского флота. С мая по сентябрь 2020 года "Андрей Степанов" был сперва переведен на Север по внутренним водным путям, после чего по Северному морскому пути перешел к месту базирования на Камчатку.

Строительство трех следующих буксиров проекта 23470 ведется на ЯСЗ по модифированному проекту, с установкой преимущественно отчественного оборудования, включая винторулевые колонки GA2800Arc4 мощностью 2,5 МВт разработки ООО "Механика-Р" (Санкт-Петербург), изготавливаемые на производственных мощностях индустриального парка "Станокмаш" в Челябинске (оба предприятия контролируются группой АО "КОНАР"). Импортозамещение также превратило эти суда в долгострои.

Третий морской буксир "Капитан Найден" (заводской номер 412) был заложен на ЯСЗ 9 ноября 2016 года и спущен на воду 28 ноября 2019 года. С мая по июль 2021 года судно было переведено для достройки, доукомплектования и проведения испытаний в Севастополь, куда прибыло 13 июля 2021 года. Заводские ходовые испытания буксира "Капитан Найден" были начаты в Севастополе 18 февраля 2022 года, и теперь судно введено в строй.

Сейчас на ЯСЗ в достройке находятся два последних буксира этого типа - "Капитан Сергеев" (заводской номер 413, был спущен на воду 14 мая 2021 года) и "Капитан Ушаков" (заводской номер 414, был спущен на воду 14 июня 2022 года). Сообщают, что буксировка "Капитана Сергеева" в Севастополь намечена на сентябрь-октябрь.

Находящиеся в достройке на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ) морские буксиры проекта 23470 "Капитан Сергеев" (заводской номер 413, справа) и "Капитан Ушаков" (заводской номер 414, слева). Ярославль, 29.08.2022 (с) skuter / forums.airbase.ru