Подписан приемный акт морского буксира «Андрей Степанов» проекта 23470

Как сообщила 19 июня 2020 года пресс-служба Восточного военного округа, морской буксир "Андрей Степанов" проекта 23470, построенный специально для Тихоокеанского флота, завершил испытания на Черном море и готовится к переходу из Севастополя на Камчатку, где войдет в состав отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России. Планируется что судно прибудет к месту дислокации Северным морским путем.

Буксировка нового морского буксира "Андрей Степанов" (заводской номер 411) проекта 23470 из Севастополя в Новороссийск для последующего перевода по внутренним водным путям на Север, 20.06.2020 (с) ‪@7FBTK ‬(via forums.airbase.ru )

Сформированный ранее на Камчатке экипаж уже прошел обучение, освоил материальную часть судна и работал в тесном взаимодействии с заводской сдаточной командой. В ходе испытаний проведены посадки на буксир палубного вертолета.

Основные задачи буксира включают в себя проведение эскортных операций в дальней океанской зоне, перевозку грузов, ломку льда, а также участие в поисково-спасательных и специальных операциях, в том числе в ликвидации последствий аварийных разливов нефти, снятии с мели кораблей и судов, тушении пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях.

Судно имеет водоизмещение около 3200 тонн, автономность более 30 суток, дальность плавания свыше 3000 морских миль.

Комментарий bmpd. "Андрей Степанов" (заводской номер 411) является вторым в серии из пяти морских буксиров проекта 23470, строящихся для ВМФ Российской Федерации на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ). Проектант - АО "ЦКБ "Балтсудопроект". Государственный контракт № З/1/1/0135/ГК-14-ДГОЗ на изготовление и поставку двух первых морских буксиров проекта 23470 для ВМФ Российской Федерации был заключен между Министерством обороны Российской Федерации и ЯСЗ 24 марта 2014 года.

По инициативе ЯСЗ в связи со 110-летием Русско-японской войны 1904-1905 годов, двум первым морским буксирам проекта 23470 приказом Главнокомандующего ВМФ России от 16 сентября 2014 года № 809 были присвоены действительные наименования "Сергей Балк" и "Андрей Степанов" в честь героев Русско-японской войны - командиров судов вспомогательного флота.

Головной буксир проекта 23470 "Сергей Балк" (заводской номер 410) был заложен на ЯСЗ 30 октября 2014 года и спущен на воду 27 декабря 2016 года, а второй "Андрей Степанов" (заводской номер 411) был заложен 23 июля 2015 года и спущен на воду 29 июля 2017 года.

По условиям контракта, первый буксир должен был быть поставлен на Черноморский флот до 25 ноября 2016 года, второй - на Тихоокеанский флот до 25 ноября 2017 года. Однако постройка обеих судов превратилась в долгострой в связи с необходимостью переработки проекта для замены на судах ряда оборудования западного производства, попавшего под санкции, в первую очередь винторулевых колонок.

В результате головной буксир проекта 23470 по данному контракту "Сергей Балк" был прибуксирован 16 июля 2018 года по внутренним водным путям из Ярославля в Севастополь на ООО "Судоремонтный завод Персей", где проходил достройку и доукомплектование. Заводские ходовые испытания судна в Севастополе были начаты только 12 июля 2019 года, а сдан флоту "Сергей Балк" был только 21 февраля 2020 года, с опозданием на три с лишним года по отношению к контрактным срокам.

Второй буксир "Андрей Степанов" был прибуксирован по внутренним водным путям из Ярославля в Севастополь на ООО "Судоремонтный завод Персей" в июле 2019 года, его заводские ходовые испытания были начаты 11 марта 2020 года, а Государственные испытания завершены только теперь. Корабль, предположительно, будет переведен на Север по внутренним водным путям, после чего по Северному морскому пути перейдет к месту базирования на Камчатку.

Строительство трех следующих буксиров проекта 23470 ведется на ЯСЗ по модифированному проекту, с установкой преимущественно отчественного оборудования, включая винторулевые колонки GA2800Arc4 мощностью 2,5 МВт разработки ООО "Механика-Р" (Санкт-Петербург), изготавливаемые на производственных мощностях индустриального парка "Станокмаш" в Челябинске (оба предприятия контролируются группой АО "КОНАР"). Третий морской буксир "Капитан Найден" (заводской номер 412) был заложен на ЯСЗ в 2016 году и спущен на воду 28 ноября 2019 года. Сейчас на ЯСЗ в постройке находятся и два следующих буксира этого типа с заводскими номерами 413 ("Капитан Сергеев") и 414.

Морской буксир "Андрей Степанов" (заводской номер 411) проекта 23470 выходит из Севастополя на заводские ходовые испытания, 11.03.2020 (с) А. Балабин / balabin-1712.livejournal.com

Видео (фактически подборка фотоматериалов) (с) 24 NEWS plus :