Введен в строй головной морской буксир «Сергей Балк» проекта 23470

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 21 февраля 2020 года в главной базе Черноморского флота Севастополе состоялась церемония приема в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота головного морского буксира "Сергей Балк" проекта 23470 (заводской номер 410), построенного на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ).

Головной морской буксир "Сергей Балк" проекта 23470 (заводской номер 410), построенный на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ), перед вводом в состав Черноморского флота. Севастополь, 21.02.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

"Сергей Балк" - головное судно в серии из пяти морских буксиров проекта 23470, строящихся на ЯСЗ по заказу Министерства обороны Российской Федерации. Проектант - АО "ЦКБ "Балтсудопроект". Государственный контракт № З/1/1/0135/ГК-14-ДГОЗ на изготовление и поставку двух первых морских буксиров проекта 23470 для ВМФ Российской Федерации был заключен между Министерством обороны Российской Федерации и ЯСЗ 24 марта 2014 года.

По инициативе ЯСЗ в связи со 110-летием Русско-японской войны 1904-1905 годов, двум первым морским буксирам проекта 23470 приказом Главнокомандующего ВМФ России от 16 сентября 2014 года № 809 были присвоены действительные наименования "Сергей Балк" и "Андрей Степанов" в честь героев Русско-японской войны - командиров судов вспомогательного флота.

Сергей Захарович Балк (1866 - 1913) в 1901-1904 годах командовал портовым судном (спасательным буксиром) "Силач" военно-морской базы Порт-Артур.

Головной буксир проекта 23470 "Сергей Балк" (заводской номер 410) был заложен на ЯСЗ 30 октября 2014 года и спущен на воду 27 декабря 2016 года, а второй "Андрей Степанов" (заводской номер 411) был заложен 23 июля 2015 года и спущен на воду 29 июля 2017 года.

По условиям контракта, первый буксир должен был быть поставлен на Черноморский флот до 25 ноября 2016 года, второй - на Тихоокеанский флот до 25 ноября 2017 года. Однако постройка обеих судов превратилась в долгострой в связи с необходимостью переработки проекта для замены на судах ряда оборудования западного производства, попавшего под санкции, в первую очередь винторулевых колонок.

Головной буксир "Сергей Балк" был прибуксирован 16 июля 2018 года по внутренним водным путям из Ярославля в Севастополь на ООО "Судоремонтный завод Персей", где проходил достройку и доукомплектование. Заводские ходовые испытания судна в Севастополе были начаты только 12 июля 2019 года, а сдан флоту "Сергей Балк" был только сейчас, с опозданием на три с лишним года по отношению к контрактным срокам.

Второй буксир "Андрей Степанов" был прибуксирован по внутренним водным путям из Ярославля в Севастополь на ООО "Судоремонтный завод Персей" в июле 2019 года и до сих пор находится в состоянии доделок.

Строительство трех следующих буксиров проекта 23470 ведется на ЯСЗ по модифированному проекту, с установкой преимущественно отчественного оборудования, включая винторулевые колонки GA2800Arc4 мощностью 2,5 МВт разработки ООО "Механика-Р" (Санкт-Петербург), изготавливаемые на производственных мощностях индустриального парка "Станокмаш" в Челябинске (оба предприятия контролируются группой АО "КОНАР"). Третий морской буксир "Капитан Найден" (заводской номер 412) был заложен на ЯСЗ в 2016 году и спущен на воду 28 ноября 2019 года. Сейчас на ЯСЗ в постройке находятся и два следующих буксира этого типа с заводскими номерами 413 ("Капитан Сергеев") и 414.

Церемония ввода в состав Черноморского флота головного морского буксира "Сергей Балк" проекта 23470 (заводской номер 410), построенного на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ). Севастополь, 21.02.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Головной морской буксир "Сергей Балк" проекта 23470 (заводской номер 410), построенный на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ), перед вводом в состав Черноморского флота. Севастополь, 21.02.2020 (с) Карина Сапунова / ТАСС

Видео (с) "Первый Севастопольский" :