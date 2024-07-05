Без победы и без мирного договора. Как Украина может закончить конфликт (Деловая столица, Украина)

ДС: Киев готовит новый формат договоренностей с Москвой по типу зерновой сделки

Украинцев уже готовят к тому, что сохранить столицу, большую часть территории, выход к морю — это не поражение, а "почти победа", пишет ДС. Киев готов отказаться от "формулы мира Зеленского" и заключить нечто вроде зерновой сделки.

Юрий Вишневский, политический обозреватель

Владимир Зеленский рассказал, какой новый формат договоренностей с Россией он готовит. Правда, о содержании будущего документа он не говорит, но понятно, что формат и содержание тесно взаимосвязаны.

Смена формата

О новом формате Зеленский рассказал в интервью Philadelphia Inquirer, отвечая на вопрос, могут ли быть варианты, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным. Зеленский назвал только одну опцию — документ, похожий на соглашение о зерновом коридоре.

"Украина может найти модель, в которой можно находить решение. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией", — заявил он. По его словам, они взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с Россией.

"И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция, — пояснил Зеленский. — Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями России. Пока у нас есть только такая модель".

Это не спонтанная идея. Она уже активно прорабатывается. Еще 20 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о возможном участии представителей РФ во втором саммите мира, заявил, что коммуникация с Москвой может происходить по примеру Черноморской зерновой инициативы.

"У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией", — отметил Кулеба.

Это, конечно, очень далеко от того формата, который анонсировался раньше, когда готовился первый саммит мира. "Наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы саммит стал действительно глобальным, — рассказывал Зеленский в видеообращении к украинцам 28 апреля. — Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру".

То есть предыдущий формат заключался в том, что страны, которые участвуют в саммите, принудят Россию к выполнению Формулы мира Зеленского. Позже, правда, из десяти пунктов этой формулы оставили только три для рассмотрения на первом саммите. А остальные отложили на второй саммит. Но общая концепция формата осталась прежней.

На открытии первого саммита Зеленский пояснил, что сначала нужно "создать план действий насчет каждого пункта Формулы мира". "А потом, когда план действий будет уже на столе, всеми согласован и понятен всем народам, он будет озвучен и представителям России. И чтобы на втором саммите мира мы смогли зафиксировать реальное окончание войны", — подчеркнул он.

На пресс-конференции по итогам саммита он подтвердил, что рассчитывает на то, что мир принудит Россию завершить конфликту. И присутствие российских представителей на втором саммите мира как раз и будет говорить о том, что они хотят мира, что Россия решила окончить конфликт. "Не хочу играть словами — решили они или их заставил мир, — мы боремся за то, чтобы заставил мир", — пояснил он.

Новый формат уже не говорит о коллективном принуждении России к миру. Вместо этого он говорит о переговорах двух равноправных сторон с помощью посредников.

Роль третьих стран, участвующих в мирном процессе, резко меняется. Они уже не должны играть на стороне Украины и принуждать Россию к миру. Теперь они должны помочь двум странам, которые третий год ведут друг с другом полномасштабные боевые действия и абсолютно друг другу не доверяют, договориться. По примеру того, как два года назад Турция и ООН уже помогли Украине и России договориться о создании зернового коридора.

Вместо победы

Смена формата, несомненно, означает и смену содержания того документа, который будет готовиться к подписанию. От Формулы мира Зеленского там останутся разве что второстепенные детали, но никак не главный ее тезис: "Российская Федерация должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ и прекратить боевые действия".

И украинских обывателей уже начали к этому готовить. Причем занимаются этим профессионалы своего дела, которые умеют вложить людям в голову мысль, нужную Банковой. Они рассказывают о том, что даже потеряв часть территорий, Украина все равно может считаться победителем в войне.

Подобные тезисы были озвучены, например, во время интервью политолога Владимира Фесенко телеведущей Натальи Мосейчук. "Людям нужно объяснить: не проигрывает войну тот, у кого остается столица, большинство территорий, выход к морю", — заявила телеведущая. Политолог согласился с нею и добавил: "Территории можно вернуть и впоследствии. Сохранить государство и нацию — вот что сейчас главное. И привести страну в ЕС и НАТО. В этом формула нашей победы".

Тут нужно поправить Фесенко: "по дороге к миру" пункт о вступлении Украины в НАТО, скорее всего, тоже потеряется. В лучшем случае он будет обменян на какую-то уступку от Путина, например Запорожскую АЭС.

Дело в том, что обеим сторонам — Банковой и Кремлю — нужны какие-то "приобретения", которые можно будет "продать" населению своей страны как свидетельство своей победы на переговорах. Если Украина без боя вернет себе ЗАЭС — это будет очевидный успех Банковой. А Путин, со своей стороны, сможет рассказывать россиянам, что он добился того, чего хотел, начиная свою "СВО", — вынудил Киев отказаться от курса в НАТО.

Впрочем, Банковая может рассчитывать, что украинцы к тому времени уже будут согласны на мир любой ценой. Политтехнологи из Офиса президента отслеживают общественные настроения. И они, конечно, заметили тенденцию, зафиксированную КМИС [Киевский международный институт социологии].

В мае 2023 года и феврале 2024 года респондентам задавался вопрос: "Некоторые утверждают, что для заключения мирного соглашения с Россией Украине нужно будет пойти на тяжелые компромиссы. А как бы вы отнеслись к тому, чтобы Украина признала Донбасс в полных пределах Донецкой и Луганской областей официальной частью России в обмен на то, чтобы Россия прекратила военные действия против Украины и вывела войска из Украины?"

За девять месяцев, с мая-2023 по февраль-2024, доля тех, для кого такой компромисс совсем неприемлем, уменьшилась с 77,5% до 57,2% (сокращение на 20,3%). На Банковой могут рассчитывать, что еще за девять месяцев, к ноябрю 2024 года, доля непримиримых противников подобных компромиссов сократится еще на столько же, до 37%. Это может случиться и быстрее — если эту идею будут внедрять в головы украинцев специалисты типа Мосейчук и Фесенко.

Не мирный и не договор

Аналогия с зерновым коридором, которую провели Зеленский и Кулеба, помогает прояснить еще один важный момент. Формула мира Зеленского завершается тезисом о том, что "комплексный юридически обязательный международный договор должен быть подписан сторонами с участием государств-гарантов". Однако зерновой коридор базировался на документе, статус которого был гораздо ниже.

Это вообще не договор. Называется этот документ "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". В первом пункте его записано: "Сторонами данной Инициативы являются Турецкая Республика, Российская Федерация и Украина по предложению генерального секретаря ООН". Турция стоит первой, потому что она придумала эту инициативу и уговорила Украину и Россию согласиться на условия Эрдогана.

По-видимому, в таком формате будет готовиться документ по территориальной целостности Украины. Во всяком случае, Зеленский именно так и сказал в интервью Philadelphia Inquirer: "Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису".

В результате появится трехсторонний или многосторонний документ, который не будет юридически обязательным. И это будет документ не о мире, а о перемирии или прекращении огня. Он проживет ровно столько, сколько этого будут хотеть Киев и Москва.

Черноморская зерновая инициатива прожила меньше года (с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года). Россия не была обязана участвовать в ней — и прекратила свое участие, когда захотела.

Проблема в том, что Банковая при всем желании не может требовать, чтобы это был юридически обязательный международный договор. Потому что одно дело — перемирие, и совсем другое — отказаться от части своей территории. Статья 73 Конституции Украины диктует, что вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом. А для перемирия не нужно ни референдума, ни полноценного договора. Нужно только грамотно убедить общество, что это и есть победа.