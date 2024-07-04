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ТАСС

Орбан сообщил, что его предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАCC

Тем не менее премьер-министр Венгрии выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен

БУДАПЕШТ, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому. Тем не менее в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche глава правительства выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен.

Орбан, побывавший 2 июня с визитом в Киеве, рассказал после переговоров с Зеленским, что предложил ему установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией, однако тот эту идею не поддержал. "У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом", - отметил премьер.

Он уточнил, что у Зеленского "в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине". "Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить", - заявил глава правительства.

Цель миссии

Визит Орбана в Киев состоялся на второй день после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, и, по его словам, он "стремился представлять интересы Европы честным и объективным образом". "Я старался объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир, поскольку ежедневно на фронте гибнут сотни солдат, и мы не видим, каким образом решение может быть найдено на поле боя", - сообщил премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что в его намерения "не входило в чем-то убеждать" Зеленского. "Моя миссия заключалась в том, чтобы понять и прояснить его позицию и узнать, на что он готов пойти, когда мы говорим о мире. Потому что я намерен проинформировать Совет ЕС о возможности [достижения] мира. Но для этого мы должны знать, каковы возможности других", - пояснил Орбан.

Поэтому он старался выяснить, есть ли какие-то шансы изменить ситуацию и использовать другие пути в целях разрешения украинского кризиса. "Существует несколько предложений, направленных на организацию мирных переговоров и урегулирование конфликта. Но очевидно, что это долгий, медленный и сложный процесс, требующий значительного времени", - сказал премьер, добавив, что потребуются месяцы, чтобы подготовить "план, который будет приемлем для всех как основа переговоров".

"Поэтому моя идея состояла в том, чтобы спросить Зеленского, почему бы нам не изменить порядок действий. Каково его мнение насчет того, чтобы сначала объявить о прекращении огня, пусть даже на ограниченное время - на две, три или четыре недели. И в то время, пока будет оставаться в силе прекращение огня, мы могли бы ускорить процесс организации мирных переговоров. Таким образом, мы могли ускорить весь процесс, который приведет нас к миру", - считает Орбан.

Киев, по сути, отверг его предложение о прекращении огня. После визита венгерского премьера заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования. 

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