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Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ракет ATACMS

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org

РИА Новости: специалисты РФ изучают систему наведения и коррекции полета ATACMS

Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщил 1 июля специалист по работе с вооружением.

В их распоряжении имеются блок лазерных гироскопов и GPS модуль. Внутреннее устройство данных ракет показывают впервые. У специалистов есть возможность изучить работу систем ATACMS на всем протяжении полета. Также они могут корректировать курс.

«Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», — рассказал собеседник «РИА Новости».

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня. Масса ракеты составляет от 1320 до 1670 кг, длина — 3,96 м, размах крыльев — 1,4 м. Дальность лежит в диапазоне от 140 до 300 км. Все ракеты имеют инерциальные головки самонаведения.

Ракеты ATACMS Соединенные Штаты начали поставлять Украине в 2023 году. В частности, 23 июня 2024 года, российские средства противовоздушной обороны сбили над Севастополем четыре таких ракеты. Одна отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе. Количество раненых при этом обстреле составило более 150 человек, четыре человека погибли.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
GPS
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