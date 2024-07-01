The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран

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Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру западных стран в Северном море, у НАТО имеются «обоснованные опасения», что это уже произошло. Об этом пишет The Times.

Страны Североатлантического альянса «серьезно подозревают», что Россия заминировала их коммуникации в Северном море. Подтверждением этому могут выступать некие наблюдения западных компаний, имеющих в данном районе нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели. Как заявляется, подозрения вызвали действия российских траулеров, которые вели себя «необычно», а точнее, они замедляли ход, проходя над местами прокладки морских коммуникаций.

По данным издания, начиная с января и по май этого года пять российских траулеров делали остановки в районах подводных газопроводов в водах Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Норвегии. Предполагается, что в это время проводились разведывательные и диверсионные мероприятия.

Бельгийские спецслужбы заявляют, что российские спецы якобы заминировали британский кабель, а вот против Бельгии и Нидерландов ничего не замышляли. В то же время предполагается, что Россия могла использовать порядка 167 гражданских судов для слежения за критически важной инфраструктурой западных стран. Тайные операции российских спецслужб достигли «невиданных размеров» со времен холодной войны, утверждает британское издание.