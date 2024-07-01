Войти
Военное обозрение

ВС России накрыли ракетой «Искандер» место разгрузки воинского эшелона в Запорожской области

550
0
+3

Источник изображения: topwar.ru

ВС России нанесли точечный удар по месту разгрузки воинского эшелона в городе Украинка Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению военного ведомства, в субботу, 29 июня, наши ударили оперативно-тактической ракетой «Искандер» по месту разгрузки воинского эшелона ВСУ, прибывшего на станцию Янцево в Украинке. Наведение ракеты и фиксацию результатов осуществил разведывательный беспилотник Supercam. Прилет был результативным, кроме личного состава ВСУ, наши уничтожили еще и бронетехнику, прибывшую этим же эшелоном.

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области. В результате удара уничтожены: личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта

- говорится в сообщении.

До этого наши нанесли удар по складу ВСУ в Матвеевке, где хранились ракеты РСЗО, в том числе HIMARS. Попадание было хорошим, в сторону села ушла целая вереница машин скорой помощи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
HIMARS
M113 БТР
БМП-2
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Похожие новости
08.11.2022
Поиск без системы: ВФУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне
22.02.2017
"Ратники" идут
14.06.2012
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
09.01.2012
"Мистраль" и другие
31.12.2011
Феномен китайской военной мощи пока еще недооценен
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы