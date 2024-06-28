Экс-посол Британии в РФ согласился с тем, что конфликт на Украине спровоцировал Запад

Энтони Брентон напомнил, что бывшие госсекретари США Джордж Кеннан и Генри Киссинджер еще в самом начале дискуссии о расширении НАТО на восток предупреждали о катастрофических последствиях такого шага для отношений между Западом и РФ

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Бывший посол Великобритании в Москве (2004 - 2008) Энтони Брентон согласился с оценками главы правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража, ранее заявившего, что Запад спровоцировал конфликт на Украине своей политикой расширения ЕС и НАТО. В авторской статье Брентона, опубликованной газетой The Daily Telegraph, он также призывает Запад начать мирные переговоры с РФ.

"Найджела Фаража практически единогласно критикуют за его утверждения о том, что хотя ответственность за войну на Украине в первую очередь несет [президент России] Владимир Путин, провокационные решение Запада о расширении НАТО подготовили Россию к конфронтации. Однако эта критика в основном сводится к выпадам в духе "Как можно попугайски повторять путинскую риторику?" без серьезного анализа фактов", - отмечает отставной дипломат.

Как пишет Брентон, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и глава Бюро по планированию внешней политики Госдепартамента, "архитектор холодной войны" Джордж Кеннан еще в самом начале дискуссии о расширении НАТО на восток предупреждали о катастрофических последствиях такого шага для отношений между Западом и РФ. Вступление же Украины в альянс посольство США в Москве в своих депешах называло "самой яркой из красных линий" с точки зрения россиян.

"Когда я был там в качестве британского посла, один хорошо осведомленный человек говорил мне, что это "уничтожит доверие всех российских силовых служб", - пишет он. - Так что уверенность Запада в том, что расширение НАТО не имело значения, ошибочна. Можем ли мы ошибаться и по поводу других вещей? Еще как".

Брентон указывает, что на фоне затягивающегося конфликта на Украине Западу следует начать переговоры об условиях его завершения. Он полагает, что мирный договор будет включать отказ Украины от вступления в НАТО при наличии гарантий обеспечения ее безопасности со стороны Запада.

"Фактически Украина и ее западные союзники стоят перед следующим выбором: либо пожинать эти плоды [сохранения украинской государственности и сближения Киева с западными столицами], найдя решение по территориям, в котором самым сложным будет договориться по Крыму, либо длить долгую и непредсказуемую войну, когда перевес пока, похоже, на стороне России, и в ходе которой мы наблюдаем медленное, но неуклонное сползание к прямому противостоянию НАТО и России со всеми ужасающими последствиями эскалации, которые это может повлечь. Определенно пришло время для диалога", - заключает экс-посол.

В новость внесена правка (15:55 мск) - приводится с уточнением должности Джорджа Кеннана в третьем абзаце, верно - глава Бюро по планированию внешней политики Госдепартамента.