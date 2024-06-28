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Военное обозрение

Киевский режим выразил готовность выполнить все 11 требований Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз

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Источник изображения: topwar.ru

Украина готова выполнить все 11 требований Венгрии, являющихся условием для получения согласия на вступление страны в Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер киевского режима по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Список требований венгерской стороны был передан Украине еще в январе 2024 года. Он включает в себя 11 пунктов по самым разным направлениям. Все они обязательны к выполнению, если Киев хочет получить согласие Будапешта на свое вступление в состав Евросоюза.

Венгрия требует от украинской стороны на законодательном уровне запретить директорам школ единолично изменять решение по преподаванию определенных предметов на украинском или венгерском языке.

Во-вторых, Будапешт настаивает на законодательном обеспечении использования венгерского языка в образовательном процессе, включая рекламу, мероприятия и встречи образовательных учреждений.

В-третьих, требуется вернуть статус «школа национального меньшинства» с обучением на венгерском языке.

Далее Будапешт настаивает на обеспечении права выбора языка обучения для высших и средних специальных учебных заведений. Еще одно требование – обеспечить возможность по заявлению выпускников школ получать перевод на венгерский язык выпускных заданий.

Шестое требование – использовать понятия «административная единица» и «населенный пункт» при определении территориальной сферы применения законодательства в сфере языка.

Далее Будапешт настаивает на отмене нормы о решении местных властей по применению родного языка, единственным критерием должно стать наличие необходимого процента представителей меньшинства в населении региона.

Восьмое требование – условием реализации языковых прав должно стать наличие 10 процентов меньшинства от состава населения, а если оно проживает на данной территории более 100 лет, то и требование по процентам нужно не учитывать.

Далее венгерская сторона настаивает на снятии языковых ограничений в отображении топонимов и географических названий, относительно субтитров, рекламы, плакатов и так далее.

Будапешт также требует включить понятие культурной автономии в правовую систему Украину и обеспечить право на свободное использование национальных символов, празднование национальных праздников.

Наконец, последнее требование венгерской стороны – обеспечение свободного использования языка во время парламентских и местных выборов и референдумов.

Понятно, что многие из этих требований явно не нравятся Киеву. Но в условиях, когда для членства в ЕС придется получить согласие Будапешта, деваться киевскому режиму некуда. Поэтому ему пришлось пойти на уступки венгерской стороне.

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Венгрия
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Военные учения
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