Источник изображения: topwar.ru

Благодаря прогрессу в области вооружений постепенно возрастают характеристики средств поражения. Однако одновременно с этим растет и их стоимость, поэтому при закупках необходимо соотносить возможности, которые несут инновации, и цену, в которую они обойдутся.

Принятие на вооружение флота новых ракет следует рассматривать в рамках общей концепции дополнительных возможностей и затрат

- отмечается в издании Defensa.

Как указывается, в ходе выполнения миссии в Красном море несколько западных флотилий отражали атаки хуситов на торговые суда, массово разменивая дорогие ракеты на дешевые средства поражения, такие как беспилотники.

По словам автора, это вызвано тем, что боевые корабли продолжают снаряжаться ударными системами, предназначенными для борьбы с традиционными дорогостоящими целями, такими как вражеские корабли, самолеты или ракеты. В таком уравнении размен выглядит как минимум равнозначным.

Как отмечается в испанской прессе, в рамках этой парадигмы снаряжение военно-морской единицы обходится в круглую сумму. Для строительства и оснащения средствами поражения надводного боевого корабля с зенитными, противокорабельными и противолодочными возможностями необходимо от €600 до 1200 млн. Но переход на новые ударные системы, например, ПКР NSM, влечет за собой резкий рост расходов, делая содержание флота обременительным.

Источник изображения: topwar.ru

В качестве примера приводится оснащение испанского фрегата класса F-100. Он оборудован 48 ячейками ВПУ, в каждой из которых можно разместить либо одну ЗУР RIM-66L (стоимостью в среднем €2 млн за единицу), либо четыре RIM-162 ESSM (по цене €1,5 млн). Учитывая стандартную комбинацию этих двух типов ЗУР, стоимость одного залпа всех зенитных ракет, на который уйдет 96 секунд, составляет €200 млн. При этом на вооружении испанского флота состоит 5 фрегатов класса F-100, соответственно комплект ЗУР для них обойдётся в €1 млрд.

Но фрегат также несет 8 ПКР AGM-84 Harpoon – это еще €8 млн. В будущем Harpoon будет заменен на NSM, закупка которых обойдется уже в €20 млн и больше. Необходимо учесть и 12 торпед Mk46, запускаемых из двух строенных ТА Mk32, стоимостью каждой единицы в €700 тыс.

В общей сложности каждому надводному боевому кораблю потребуется вооружение на сумму не менее €225 млн, к которым добавятся расходы на ракеты, устанавливаемые на два закрепленных за бортом многоцелевых вертолета

- говорится в издании.

Автор пишет, что это значительные затраты, но они не учитывают стоимости оружия, которое необходимо еще иметь и на складах.

Требуются новые системы вооружения, которые будут отличаться экономической эффективностью, необходимой для участия в конфликтах ограниченной интенсивности. Критики небольшого количества ракет на фрегатах F-110, конечно, не принимают во внимание их очень высокую стоимость

- отмечает автор.