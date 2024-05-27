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Flotprom

Военные США заказали дополнительную пару фрегатов нового поколения

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Американская компания Fincantieri Marinette Marine получила от Минобороны США контракт на 1,04 млрд долларов на поставку пятого и шестого фрегатов нового поколения класса "Констеллейшн" (Constellation, "Созвездие"). Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Работы будут выполняться в штатах Висконсин, Нью-Джерси, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Йорк, Огайо, Северная Каролина, Мэриленд, Джорджия и должны быть завершены к апрелю 2030 года.

Дизайн фрегата класса Constellation, ВМС США

Fincantieri


Fincantieri Marinette Marine приступила к производству первого фрегата "Констеллейшн" летом 2022 года, а в апреле 2024 года состоялась закладка корабля. Изначально планировалось, что его передадут ВМС США до конца 2026 года, но сейчас сроки сдвинуты на 2027 год.

Условия контракта предполагали поставку американскому флоту еще трех таких кораблей. Кроме того, в соглашении предусмотрен опцион на дополнительные шесть фрегатов.

Проект "Констеллейшн" базируется на фрегатах типа FREMM, которые Fincantieri строила для итальянских ВМС. Длина корабля составит 151 метр, ширина – 19,7 метра, осадка – 5,5 метра, водоизмещение – 6112 тонн (полное – 7408 тонн). Фрегат оснастят комбинированной энергетической установкой типа CODLAG (газотурбина, два электродвигателя и четыре дизель-генератора). Максимальная скорость – 26 узлов, дальность плавания – 6000 миль. Экипаж – 200 человек.

Корабли оснастят 3D-радаром AN/SPY-6 с активной фазированной антенной решеткой с цифровым сканированием. Установка вертикального пуска Mk.41 на 32 ячейки предназначена для зенитных ракет семейства SM-2 и RIM-162 ESSM, а также для противолодочных ракет ASROC. Арсенал фрегата "Констеллейшн" включает 57-мм арткомплекс Mk.110, зенитные ракеты RIM-116, новейшие противокорабельные ракеты NSM и 12,7-мм пулеметы.

Ангар рассчитан на размещение многоцелевого вертолета MH-60R "Сихок" и беспилотника типа MQ-8C "Фаерскаут".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Fire Scout
Mark 41
NSM
RIM-162 ESSM
SH-60
SM-2
Компании
Fincantieri
Проекты
Constellation
DCNS FREMM
БПЛА
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