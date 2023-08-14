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Заложен головной испанский фрегат Bonifaz нового проекта F-110

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9 августа 2023 года на предприятии испанского судостроительного объединения Navantia в Эль-Ферроле состоялась официальная церемония закладки для военно-морских сил Испании головного фрегата F 111 Bonifaz в серии из пяти кораблей нового проекта F-110. Церемония первой резки стали для корабля состоялась 6 апреля 2022 года.

Изображение перспективного фрегата нового проекта F-110 ВМС Испании (с) Navantia

Проектирование перспективного большого многоцелевого фрегата нового проекта F-110 (также обозначаемого F2M2), предназначенного для замены в составе ВМС Испании шести фрегатов американского типа Oliver H. Perry (тип Santa Maria) было начато при головной роли объединения Navantia еще в 2000-е годы. В 2015 году для разработки корабля и его систем Navantia создала консорциум Protec 110 с испанской электронной компанией Indra, и данный консорциум в декабре 2015 года получил соответствующий контракт министерства обороны Испании на техническое проектирование. В марте 2019 года правительство Испании выдало Navantia контракт на сумму 4,325 млрд евро на строительство пяти фрегатов проекта F-110 на верфи в Эль-Ферроле к 2031 году. Особенностью процесса строительства этих кораблей является создание их "цифрового двойника", что является инновационным для столь крупных боевых единиц.

Официально заложенный теперь головной фрегат F 111 Bonifaz планируется к спуску на воду в 2025 году и должен быть введен в строй ВМС Испании в 2028 году. Первая резка стали для второго фрегата F 112 Roger de Lairia запланирована на конец 2023 года со сдачей корабля в 2029 году. Три следующих фрегата F 113 Menéndez de Avilés, F 114 Luis de Córdova и F 115 Barceló по нынешним графикам планируются ко вводу в строй, соответственно, в 2030-2032 годах. Не исключается в дальнейшем и возможность заказа шестого фрегата этого типа. Все фрегаты получили традиционные названия кораблей испанского флота в честь деятелей испанской военной и морской истории. Головной фрегат Bonifaz назван в честь Рамона Бонифаса, ставшего в XIII веке основателем королевского флота Кастилии и первым Адмиралом Кастилии и в 1247-1248 годах отвоевавшего у мавров Севилью.

Фрегаты проекта F-110 являются крупными кораблями стандартным водоизмещением 6100 тонн, наибольшей длиной 145 м и шириной 18 м. Корабль оснащен комбинированной дизель-газотурбинно-электрической энергетической установкой по схеме CODELADOG, включающей один газотурбогенератор General Electric LM2500, четыре дизель-генератора MTU4000 и два электродвигателя, с двумя гребными валами с винрами изменяемого шага. Имеются также четыре отдельных дизель-генератора для электросети корабля. Скорость полного хода должна составить 35 узлов, а дальность плавания 4100 миль на экономической скорости 15 узлов. Экипаж 150 человек с возможностью размещения еще 37.

Основой вооружения фрегата является поставляемая корпорацией Lockheed Martin комплексная система оружия AEGIS в исполнении с новым радиолокационным комплексом AN/SPY-7(V)2. Корабль получит 16-зарядную универсальную вертикальную пусковую установку Mk 41 для запуска зенитных управляемых ракет Raytheon RIM-66M-2 SM-2MR Standard Block IIIA и Raytheon RIM-162 ESSM Block 2 (последних по четыре в ячейке). Другое вооружение F-110 составят восемь пусковых установок противокорабельных ракет Kongsberg NSM, одна 127-мм/64 универсальная артиллерийская установка Leonardo 127/64 LW, один новый 25-мм пятиствольный зенитный артиллерийский комплекс Escribano Sentinel 25 RFG, две 30-мм одноствольные дистанционно управляемые артиллерийские установки Escribano Sentinel 30, четыре 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки Escribano Sentinel 2.0, два 324-мм двухтрубных торпедных аппарата Mk 32 Mod 9 для противолодочных торпед Mk 54. В ангаре обеспечено постоянное базирование двух вертолетов типов NH-90 NFH/TTH или Sikorsky MH-60R, и зарезервировано место для БЛА.

Корабль будет иметь развитое радиоэлектронное вооружение, включая АСБУ Navantia SCOMBA и ряд систем разработки Indra - РЛС обнаружения надводных целей Prisma-25X с неподвижными АФАР, станции радио- и радиотехнической разведки Rigel i110 и Regulus i110, комплекс оптико-электронного обнаружения и слежения IRST i110. Усиленные противолодочные возможности будут обеспечены сочетанием подкильной ГАС Thales UMS-4110 BlueMaster, буксируемой ГАС Thales CAPTAS 4 и комплексной системы обработки информации о подводной среде Thales BlueScan (обзор противолодочных возможностей фрегата проекта F-110).

Основные системы перспективного фрегата нового проекта F-110 ВМС Испании (с) www.buquesdeguerra.com

Официальная церемония закладки на предприятии испанского судостроительного объединения Navantia в Эль-Ферроле для ВМС Испании головного фрегата F 111 Bonifaz в серии из пяти кораблей нового проекта F-110, 09.08.2023 (с) Navantia

Видео (с) Navantia :

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Страны
Испания
США
Продукция
LM2500
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