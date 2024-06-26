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Военное обозрение

Немецкое издание: Минобороны ФРГ планирует закупить дополнительно более двух миллионов артиллерийских боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Германии планирует дополнительную закупку до 2,35 миллионов снарядов на сумму до пятнадцати миллиардов евро. О масштабных планах бундесвера пишет немецкое издание Der Spiegel.

По данным Spiegel, министр обороны (Германии) Борис Писториус хочет заключить еще одну миллиардную сделку на закупку до 2,35 миллиона артиллерийских боеприпасов

— сообщает немецкая газета.

Соответствующий запрос на выделение денег для закупки боеприпасов Минобороны ФРГ уже направило в Бундестаг (нижняя палата парламента страны). Изданию стало известно, что контракты будут заключены с немецкой оборонной компанией Diehl BGT Defence GmbH & Ko KG и совместным норвежско-финским концерном, специализирующемся на производстве боеприпасов, реактивных двигателей и космического оборудования, Nammo Raufoss. Правда, прежде для этого потребуется одобрение бюджетного комитета бундестага.

Даже если парламент и одобрит выделение бундесверу запрашиваемой суммы, на складах немецкой армии вся партия боеприпасов окажется весьма нескоро. По данным газеты, изготовление всего заказа рассчитано на период до конца 2030 года. При этом уточняется, что неназванное количество боеприпасов достанутся Украине и другим странам НАТО, но основной объем уйдет на пополнение запасов бундесвера, которые истощились на фоне предоставления военной помощи Киеву.

Недавно немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG сообщил о подписании крупнейшего в истории компании рамочного контракта с Минобороны ФРГ на производство и поставку 155-мм боеприпасов. Общая сумма сделки составляет около 8,5 миллиардов евро. Поставки должны начаться в следующем году. При этом известно, что после начала конфликта на Украине Rheinmetall уже поднял цену на стандартный боеприпас натовского калибра в полтора раза. Если еще в 2021 году снаряд калибра 155-мм, производимый немецким предприятием, стоил две тысячи евро, то в прошлом году цена достигла 3,6 тысячи евро за единицу.

По новым контрактам, если они будут одобрены немецкими парламентариями, боеприпасы бундесверу обойдутся еще дороже — почти в два раза выше даже той цены, которую сейчас запрашивает Rheinmetall. Таким образом оборонные компании США, Европы и даже Южной Кореи (их военную продукцию предпочитают восточноевропейские страны) очень неплохо зарабатывают на украинском конфликте и новой гонке вооружений, затеянной странами НАТО после начала СВО.

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Страны
Германия
США
Украина
Южная Корея
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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