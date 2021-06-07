Между «Штурмом» и «Прорывом»

Танк Т-72Б3 не только побеждает в танковом биатлоне, но и обеспечивает преимущество на поле боя. Фото с сайта www.mil.ru.

Танки пытаются наделить искусственным интеллектом

Танки, что бы ни говорили, один из консервативных видов вооружения. Сегодня, как и 40 лет назад, танками управляют вручную механики-водители. В американской армии экипажи используют ручное обнаружение, идентификацию и поражение целей. Потому в США пытаются модернизировать управление танками с помощью искусственного интеллекта.

В октябре прошлого года военные продемонстрировали усовершенствованную систему наведения и управления огнем ATLAS. В ней используются передовые датчики, алгоритмы машинного обучения и новый сенсорный дисплей для автоматизации поиска и поражения целей.

Когда цель обнаружена, находится в прицеле, выбрано оружие для ее поражения, оператор может одобрить рекомендации искусственного интеллекта и нажать на спусковой крючок или отрегулировать настройки, прежде чем нажать. От обнаружения цели до открытия огня проходят секунды.

Американцы также провели испытания роботов LIDAR. Роботы, оснащенные небольшими беспилотниками, определили цель – Т-72 – с помощью алгоритма автоматического распознавания, созданного на основе более чем 3,5 млн фото военной техники. Если дальности встроенного оружия не хватало для поражения цели, оператор вызывал артиллерийскую поддержку. Американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем.

Армия США продолжает работы по проекту перспективного легкого танка Mobile Protected Firepower (MPF). Опытные образцы переданы сейчас на войсковые испытания. В 2022 году Минобороны США собирается заключить контракт на производство 26 предсерийных танков с опционом на 28 единиц. Поставки техники в строевые части начнутся к середине десятилетия. Предполагается закупить 504 танка.

С прицелом на «Армату»

В Европе создают танк, способный противостоять российскому Т-14 «Армата». До середины этого десятилетия германская компания Rheinmetall создаст 130-мм пушку для новейшего европейского танка MGCS (Main Ground Combat System). Орудие уже существует и дорабатывается. Выбор вооружения состоится к концу 2022 года.

Конкурент – 140-мм танковая пушка французской компании Nexter. Калибр 130 мм с помощью математического моделирования выбран оптимальным из-за лучшего сочетания точности и кинетической энергии снаряда.

Украинская армия наращивает силы для возможного наступления на непризнанные республики. В частности, реанимирует свой танковый парк. Удалось значительно повысить ТТХ Т-64БВ и Т-80БВ образца 2017 года. Они получили современные тепловизионные прицелы. Теперь эти танки могут применять на максимальную дальность и обычные снаряды, и ракеты «Комбат» с лазерным наведением.

Цифровые радиостанции «Лыбидь К-2РБ» соответствуют стандартам НАТО. Есть спутниковая навигация. Вместо динамической защиты «Контакт» установили новую противотандемную. На Т-80БВ 1100-сильные турбины заменены на ГТД мощностью 1250 л.с. Украинские танкисты учатся воевать на танках Т-64БМ «Булат». На вооружении ВСУ более 50 модернизированных Т-64БМ, но они отправлены в бригаду резерва на хранение. Вооруженные силы Украины планируют «Булаты» еще на 25 лет. К концу 2021 – началу 2022 года Вооруженные силы получат первый опытный образец модернизированного Т-64. Он разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова.

«Штурм» против штурма

На Украине прошли испытания модернизированной версии самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С», получившего украинскую ракету и систему наведения. Комплекс использовал телеметрическую версию ракеты для анализа параметров работы. «Штурм-С» оснащен управляемыми ракетами РК-2В «Барьер-В» с лазерной лучевой системой наведения. Заявленная дальность стрельбы – 6 км.

Для обнаружения целей и наведения ракет применяется круглосуточная оптико-электронная система ОПСН-И. Шар системы ОПСН-И в передней части машины в походном положении закрывается броневой заслонкой. ОПСН-И обеспечивает дальность обнаружения целей до 14,5 км, а с 6 км позволяет точно идентифицировать цель. Модернизированный вариант комплекса имеет индикаторы лазерного излучения и систему постановки аэрозольной завесы.

Китайские сухопутные войска также получили дальнобойный противотанковый комплекс большой дальности AFT-10 (экспортное обозначение HJ-10). ПТРК способен уничтожать цели на дистанции до 10 тыс. м. Ракета делает «горку», поймав цель, пикирует в самое уязвимое место любого танка – крышу.

Во время конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан применял израильский комплекс Spike NLOS – аналог AFT-10. Оператор китайской системы до момента поражения видит картинку, транслируемую головкой наведения, и может откорректировать точку попадания.

Масса ракеты – 150 кг, из которых 43 кг – боевая часть. Скорость полета 150 м/сек, во время атаки увеличивается до 230 м/сек. На одной боевой машине пехоты ZBD-04A имеется до восьми ракет.

Нетрадиционные концепции

Южнокорейский танк K2 «Черная пантера» решили упростить. Причина – последние экземпляры этого танка получили большое число электронных компонентов, включая средства автоматизации, и танк стал самым дорогим (около 8,8 млн долл.) в мире. Хотя его нельзя назвать самым современным.

Кроме того, K2 сложно обслуживать, так как собирается он из комплектующих, производимых в разных странах. Пушка, например, от немецкой Rheinmetall. США по этой причине могут применить санкции и к покупателю, и к продавцу.

Кто-то, как израильская компания Rafael, сделал ставку на модернизацию системы активной защиты бронетехники Trophy (предназначена для защиты от противотанковых ракет). Версия получила электронно-оптическую систему кругового обзора. Она улучшит защиту танков от некоторых типов снарядов и ракет. Trophy устанавливается на основные боевые танки Merkava IV и бронетранспортеры Namer. Систему планируется установить на 400 основных боевых танков M1A1 и M1A2 Abrams Армии США.

Отказаться от танков

Любопытный путь избрало Министерство обороны Великобритании – резко сократить парк бронетехники и полностью отказаться от основных боевых танков, чтобы оптимизировать организационно-штатную структуру армии и повысить ее потенциал с учетом актуальных угроз. В строевых частях Королевского танкового корпуса сейчас 227 ОБТ Challenger. Они считаются устаревшими, не в полной мере соответствуют современным конфликтам, их эксплуатация и модернизация дороги.

Сэкономленные деньги предлагается направить на развитие перспективных направлений: кибербезопасность, космическая сфера, новые технологии и т.д. Но в случае острой необходимости возможно экстренное возвращение в строй резервных «Челленджеров-2». Заметим, о новых мерах заговорили с появлением российского танка Т-14. Последствием отказа от танков, уверены эксперты, станет падение боеспособности сухопутных войск.

Несмотря на туманную танковую перспективу, британская компания Pearson Enginnering предлагает быстросъемное сцепное устройство Slice. Его можно установить на основной боевой танк, к которому можно будет присоединить дополнительное оборудование, включая бульдозерный отвал или систему разминирования.

Сегодня для расчистки завалов на дорогах, рытья траншей, укладки мостов или разминирования используются инженерные машины разграждения, танковые мостоукладчики. Slice расширит возможности бронетехники, даст экономию. Slice – конструкция в передней части бронированной боевой машины. Закрепление сцепки – с помощью нескольких болтов. Она совместима со сцепными устройствами большинства прицепного дополнительного оборудования.

В Slice встроена гидравлическая система для управления дополнительным оборудованием. Давление в ней создается встроенным же электронасосом. Для управления гидравлической системой используется система беспроводной связи, пульт управления размещается внутри бронемашины. Установка сцепки на танк занимает около 15 минут.

Для сетецентрических операций

Что же в России? В марте Севастопольская мотострелковая бригада Западного военного округа получила восемь танков Т-90М «Прорыв». Это его последняя модификация. Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой. Для нее подходят новые боеприпасы высокой эффективности, управляемые ракеты, могущие уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики, топливную экономичность, запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л.с. Экспортный вариант этой машины – Т-90МС.

Танк способен действовать в сетецентрических боевых операциях. Повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети не выйдет из строя. Минобороны РФ намерено закупать ежегодно около 200 танков.

А в апреле этого года несколько десятков модернизированных танков Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелковой бригады в Хабаровском крае. Это усовершенствованная версия танка Т-80БВ. Заменены комплектующие зарубежного производства в прицеле наводчика. Танки приспособлены для действий при низких температурах.

Перспективы как танковая директриса

Если вести речь о перспективе, то в 2022 году российская армия получит опытно-промышленную партию танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16. Сегодня же бронетехника на платформе «Армата» проходит госиспытания. Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения.

Для боевых машин будущего Военно-промышленная компания совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина создает новую броню. Она позволит снизить вес техники и повысить водоходность, сохранив прочностные характеристики.

Производство новых изделий для танка Т-90М «Прорыв» планирует начать Уралвагонзавод. Это пульт командира и дисплейный комплекс механика-водителя. Пульт предназначен для управления зенитным пулеметом, имеет пылебрызгозащищенное исполнение, может функционировать в условиях Арктики и пустыни при температуре от –50 до + 65 градусов.

У танка Т-72 выявился большой модернизационный потенциал. В Минобороны России говорят: после усовершенствования Т-72Б3М может «превзойти зарубежных конкурентов». Американцы же заключают: эта машина готова к вызовам XXI века.

Всего было построено больше 20 тыс. танков Т-72. Версия Т-72Б3 принята на вооружение в 2010 году. Нынешняя модернизация коснулась практически всех систем: улучшилась маневренность машин, повысились огневая мощь и уровень защищенности, включая бронестойкость. У модернизированного танка новая система управления огнем с автоматом сопровождения цели. Модернизация всех имеющихся Т-72 продолжится и может быть завершена в короткие сроки.

Танк ракетный

Сегодня в планах не только новые модели и типы бронетехники, но и целые концепции. Одна из них – многофункциональный ракетный танк (МФРТ) Т-17. В качестве шасси новинки предполагается использовать тяжелую боевую машину пехоты (ТБМП) Т-15 – у нее есть крупногабаритный отсек для десанта, в котором и разместят ракетное вооружение. У МФРТ мощная броня – машина может работать в ближнем бою. Возможен выпуск двух версий МФРТ – с усиленной лобовой и с равномерно распределенной броней.

Экипаж МФРТ должен размещаться в бронированной капсуле, изолирующей его от боекомплекта. Боекомплект может иметь от 24 до 40 боеприпасов при массе одного 100–150 кг. Итого, 2,4–6 т. Вспомогательным вооружением, вероятно, будет дистанционно управляемый модуль вооружений (ДУМВ) с автоматической пушкой 30 мм. Боеприпасы – бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) или осколочно-фугасные (ОФ) с дистанционным подрывом.

Создание для ракетного танка линейки унифицированных боеприпасов позволит получить боевую машину с невиданной функциональностью. В военных конфликтах основной задачей МФРТ будет огневая поддержка наземных сил, хотя не исключено столкновение с вооруженными силами участников конфликта. Реализовать проект МФРТ на базе ТБМП Т-15 предполагается в течение 5–7 лет.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.