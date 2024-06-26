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Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ заявили, что на Украине есть компоненты для создания "грязной бомбы"

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Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны России сообщили, что на Украину идет ввоз отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств, которые могут использовать для создания "грязной бомбы".

"По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств", - сообщил на брифинге во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию. При этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - сказал Кириллов.

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