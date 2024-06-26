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Военное обозрение

ВС США на учениях впервые атаковали новой высокоточной ракетой PrSM морские цели

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженными силами США впервые была применена для ударов по морским целям новая высокоточная ракета PrSM. Об этом сообщает портал Zona-Militar.

Военные учения SINKEX Valiant Shield 24 были проведены в середине июня. Собственно запуск ракеты был осуществлен с острова Палау 16 июня. В обеспечении запуска ракеты участвовали 1181-й артиллерийский полк Национальной гвардии Теннесси и многодоменная оперативная группа 3MDTF. Координацию учений осуществлял оперативный центр, размещающийся на острове Оаху, а также командный пункт в Японии.

Главной целью испытаний новой ракеты было поражение с ее помощью движущихся морских целей, то есть кораблей потенциального противника. Атака была проведена успешно. Командир многодоменной группы 3DMTF полковник Майкл Роуз подчеркнул важность подобных учений, поскольку они способствуют развитию интеграционного потенциала различных видов вооруженных сил.

Valiant Shield и аналогичные учения в регионе позволяют нам тестировать наши системы и процессы, интегрировать новые возможности с нашими партнерами и союзниками, а также способствовать продолжающейся трансформации нашего многогранного потенциала, повышая нашу готовность к войне

- отметил полковник американской армии.

Высокоточная ракета PrSM производится компанией Lockheed Martin. Американские военные эксперты отмечают, что применение данной ракеты повышает возможности ведения огня на дальние дистанции.

Испытания данной ракеты начались еще в 2019 году. Но тогда ракеты использовались для нанесения ударов по наземным целям с помощью систем HIMARS. Проводились эти испытания на военном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Дальность действия данной ракеты составляет 400 километров. В армию США она начала поставляться с декабря 2023 года.

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Мексика
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Япония
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Проекты
Военные учения
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