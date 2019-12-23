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ВВС США получили первый вертолет МН-139А

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Стратегическое авиационное командование ВВС США (Air Force Global Strike Command) 19 декабря 2019 года на авиабазе Дьюк-Филд (штат Флорида) провело церемонию официального присвоения обозначения МН-139А Grey Wolf принятому на вооружение военному многоцелевому варианту вертолета Leonardo (Agusta Westland) AW139, поставляемому ВВС корпорацией Boeing. Церемония была приурочена к получению первого серийного вертолета MH-139A базирующейся на Дьюк-Филд 413-й испытательной эскадрильей ВВС США, где эти машины должны будуть проходить войсковые испытания. Еще три вертолета МН-139А должны поступить в состав 413-й испытательной эскадрильи в январе-феврале 2020 года.

Первый полученный ВВС США многоцелевой вертолет Boeing/Leonardo МН-139А Grey Wolf, 19.12.2019 (с) Стратегическое авиационное командование ВВС США

Напомним, что в сентябре 2018 года ВВС США выбрали предложенный корпорация Boeing многоцелевой вертолет под обозначением МН-139 (вариант известного итальянского вертолета Leonardo AW139) для замены парка вертолетов Bell UH-1N Huey, используемого для обеспечения безопасности американских наземных стратегических ракетных комплексов шахтного базирования.

Таким образом, теперь в ВВС вертолет МН-139 получил официальное обозначение, повторяющее фирменный индекс. Это продолжило тенденцию разложения системы официальной нумерации типов вертолетной техники в вооруженных силах США - ранее в 2014 году новый вертолет для президента США Sikorsky S-92 получил соответственно военное обозначение VH-92A/CH-92A. Последнее официальное обозначение военному вертолету в ранее принятом "сплошном" порядке нумерации было присвоено министерством обороны США в 2006 году как UH-72 вертолету Lacota (военный вариант вертолета Airbus Helicopters H145).

Всего ВВС США планируют приобрести 84 вертолета Boeing MH-139А, стоимость программы закупок вместе с технической поддержкой и обучением личного состава оценивается в 2,4 млрд долл. Поставки в учебные и линейные части должны быть начаты в 2021 финансовом году. Требования ВВС США включают обеспечение налета на каждый вертолет не менее чем 480 часов в год при сроке службы не менее 30 лет.Вертолеты будут поставляться с производственного предприятия Leonardo Helicopters (бывшая AgustaWestland) в Филадельфии, где находится американская сборочная линия вертолетов AW139. Затем изготовленные там вертолеты AW139 будут переоборудоваться в вариант МН-139А на предприятии Boeing в Ридли-Парке, на южной окраине Филадельфии (бывшее головное предприятие Boeing Vertol).

В настоящее время ВВС США используют для обеспечения безопасности стратегических ракетных комплексов шахтного базирования 62 вертолета Bell UH-1N Huey (военная версия вертолета Bell 212), начавшие поступать на вооружение в 1970 году и возраст которых сейчас превышает 40 лет. Помимо данной основной задачи, вертолеты UH-1N ВВС используются также для повседневных VIP-перевозок и имеют задачу обеспечения эвакуации из Вашингтона членов Конгресса США и важных сотрудников правительства в случае чрезвычайной ситуации.

Соответственно, сообщаеттся, что основная часть вертолетов МН-139А должна быть развернута на авиабазах Мальстром (штат Монтана), Уоррен (Монтана) и Минот (Северная Дакота), а также столичной авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд). Также вертолеты будут находиться в Йокосуке (Япония), а для подготовки летного состава - на авиабазах Фэйрчайлд (штат Вашингтон) и Киртленд (Нью-Мексико).

Конкурсная программа по замене вертолетов UH-1N была начата ВВС США в декабре 2016 года. Помимо Boeing, выступившей в партнерстве с итальянской Leonardo с предложением вертолета МН-139 (AW139), в тендере приняли участие также компания Sikorsky (входящая в состав корпорации Lockheed Martin) с предложением очередной деривации НН-60U своего вертолета UH-60 Black Hawk (ранее ВВС США уже приобрели три вертолета НН-60U для обеспечения деятельности военных полигонов), и корпорация Sierra Nevada Corporation - последняя предлагала поставить ВВС откапиталенные и модернизированные до уровня UH-60L вертолеты UH-60A Black Hawk, выводимые из состава армейской авиации США.

Сообщается, что выбор в пользу МН-139 был обеспечен прежде всего более низкой ценой предложения Boeing, которое обещает экономию более чем в 1 млрд долл по сравнению с другими претендентами (Sikorsky первоначально запрашивала 4,1 млрд долл за вертолеты НН-60U). Особенно значительная экономия ожидается в процессе поддержания жизненного цикла МН-139А как по сути вариации широко распространенного коммерческого вертолета, по сравнению со стоимостью жизненного цикла чисто военных машин семейства UH-60. Изначально ВВС США планировали на внеконкурсной основе осуществить для замены UH-1N закупку вертолетов HH-60U, но под давлением Конгресса США и контрольных органов были вынуждены объявить тендер с приоритетной задачей экономии средств по данной программе.

(с) Стратегическое авиационное командование ВВС США

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