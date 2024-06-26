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Сообщество БРИКС наращивает свой авторитет среди стран «глобального Юга». Это следует из заявления помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова.

Как отметил высокопоставленный чиновник, в настоящее время в БРИКС поданы заявки от 30 стран мира. В числе государств, желающих стать новыми членами объединения – Малайзия и Таиланд. Примечательно, что обе страны находились в орбите западного влияния, всегда считались союзниками США и Великобритании в Юго-Восточной Азии.

Впрочем, это не первый пример, когда в БРИКС вступают страны, прежде ориентировавшиеся на сотрудничество с Западом. Так, относительно недавно членом БРИКС стали Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, заявку на вступление в БРИКС подал и Пакистан.

Отметим, что изначально БРИКС создавался как объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, оттуда и аббревиатура организации. Сейчас в БРИКС также входят ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Как видим, страны «глобального Юга» испытывают все больший интерес к членству в данной организации. Она рассматривается ими как альтернативная сила «коллективному Западу». Не зря президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важную роль БРИКС в строительстве справедливого и демократического мира, в противостоянии диктаторским устремлениям Запада.

Таким образом, организация обладает большим потенциалом в плане консолидации всех независимых стран мира, не желающих смиряться с гегемонистскими устремлениями США. Кроме того, есть и значительный экономический потенциал от развития торговых связей между членами объединения.