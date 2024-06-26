Войти
Военное обозрение

Помощник президента РФ: В БРИКС поданы заявки на вступление от 30 стран, включая Таиланд и Малайзию

335
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сообщество БРИКС наращивает свой авторитет среди стран «глобального Юга». Это следует из заявления помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова.

Как отметил высокопоставленный чиновник, в настоящее время в БРИКС поданы заявки от 30 стран мира. В числе государств, желающих стать новыми членами объединения – Малайзия и Таиланд. Примечательно, что обе страны находились в орбите западного влияния, всегда считались союзниками США и Великобритании в Юго-Восточной Азии.

Впрочем, это не первый пример, когда в БРИКС вступают страны, прежде ориентировавшиеся на сотрудничество с Западом. Так, относительно недавно членом БРИКС стали Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, заявку на вступление в БРИКС подал и Пакистан.

Отметим, что изначально БРИКС создавался как объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, оттуда и аббревиатура организации. Сейчас в БРИКС также входят ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Как видим, страны «глобального Юга» испытывают все больший интерес к членству в данной организации. Она рассматривается ими как альтернативная сила «коллективному Западу». Не зря президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важную роль БРИКС в строительстве справедливого и демократического мира, в противостоянии диктаторским устремлениям Запада.

Таким образом, организация обладает большим потенциалом в плане консолидации всех независимых стран мира, не желающих смиряться с гегемонистскими устремлениями США. Кроме того, есть и значительный экономический потенциал от развития торговых связей между членами объединения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
Египет
Индия
Иран
Китай
Малайзия
ОАЭ
Пакистан
Россия
США
Таиланд
Эфиопия
ЮАР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
Похожие новости
15.07.2022
Западу грозит изоляция и крах. Первой жертвой станет Европа
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
03.06.2015
Проекция силы
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева