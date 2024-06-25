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В Сети опубликованы кадры очередного применения ВКС РФ авиационной бомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации формирований ВСУ. На них видно, как после удара сверхмощного боеприпаса здание, в котором, судя по всему, размещался личный состав одного из подразделений националистов, складывается, словно карточный домик.

Это уже как минимум третий случай применения подобного боеприпаса в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

До недавнего времени российские летчики атаковали позиции боевиков киевского режима менее мощными бомбами ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Это объяснялось тем, что для трехтонных боеприпасов еще не был разработан универсальный модуль планирования и коррекции. Однако российским конструкторам удалось решить эту проблему.

И хоть первые случаи применения ФАБ-3000 продемонстрировали незначительные отклонения авиационных боеприпасов, оснащенных новым УМПК от цели, их мощности оказалось достаточно для гарантированного уничтожения выбранного объекта. По всей вероятности, в войсках результаты испытаний были признаны удовлетворительными, и применение ФАБ-3000 начинает приобретать массовый характер.

По многочисленным признаниям боевиков ВСУ, именно применение авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции сыграло решающую роль в штурме Авдеевки. Российские летчики применяли эти боеприпасы не только для поражения укрепленных объектов националистов, но и для уничтожения опорных пунктов. Причем, в этом случае ВКС РФ могли сбросить на окопы ВСУ сразу несколько боеприпасов, обеспечив сплошную зону поражения в несколько сотен метров.

Еще более мощные авиационные боеприпасы, по признанию националистов, страшны не только своим разрушительным действием, но и тем деморализующим влиянием, которое они оказывают на оборону украинской армии.

Добавим, что накануне потерявший легитимность Владимир Зеленский заявил, что только в июне этого года ВКС РФ сбросили на позиции ВСУ 2400 авиационных бомб, 700 из них пришлись на укрепления украинской армии в Харьковской области.