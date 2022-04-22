Спецоперация сместилась к польской границе

Внедрение новых систем связи позволило сократить в десятки раз время доведения целеуказания для высокоточных ударных комплексов. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Дальнобойными ракетами уничтожена западная «гуманитарная» помощь

Минобороны РФ сообщает, что уничтожило 124-й объединенный центр обеспечения тыла командования сил логистики украинской армии, находящийся в районе Львова. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, здесь находилась крупная партия западного вооружения, доставленная на Украину в рамках программы военной помощи Запада. О каком вооружении и технике идет речь, неизвестно. С ответом на этот вопрос затруднился и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, «нет четких представлений о боевом ущербе, оценки того, что было целью, почему нанесен удар».

Впрочем, сути происходящего это не меняет. Российские Воздушно-космические силы действуют на всю глубину территории Украины. Ракетные войска и артиллерия усилили огневое воздейстие на ВСУ. По словам президента Украины Владимира Зеленского. 18 апреля «Россия начала битву за Донбасс».

Вскоре это подтвердил министр иностранных дел РФ, сказав в интервью телеканалу India Today Сергей Лавров о «следующей фазе российской военной спецоперации».

Тем временем американский президент Джозеф Байден заявил о решении предоставить Киеву военную помощь на сумму в 800 млн долл.

Согласно опубликованному списку, США поставят Киеву 18 буксируемых гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. выстрелов к ним; десять контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36; две РЛС обнаружения воздушных целей AN/МPQ-64 Sentinel; 300 комплексов барражирующих боеприпасов Switchblade; 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin; тысячи «других противотанковых систем» (вероятно, ручных противотанковых гранатометов M72 LAW и М136 АТ4); 200 гусеничных бронетранспортеров М113; 100 бронированных автомобилей HMMWV; 11 вертолетов Ми-17; безэкипажные катера береговой обороны; 30 тыс. комплектов бронежилетов и защитных шлемов; более 2 тыс. оптических и лазерных дальномеров; противопехотные мины М18А1 Claymorе; взрывчатку С-4.

В этом списке особо следует отметить 200 бронетранспортеров М113. Это легкий БТР для доставки пехоты на поле боя. На вооружение принят в 1960 году. Техника широко применялась еще во времена американской войны во Вьетнаме.

Но еще показательней другое. Удар по 124-му центру – второе применение высокоточных средств в ходе спецоперации на западной границе Украины.

Ранее гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» был уничтожен хорошо защищенный объект – советская база хранения ядерного оружия в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. На складе хранились боевые части оперативно-тактических ракет «Точка-У». Кроме того, была поражена и крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области.

Потом последовал удар по заглубленному командному пункту украинской группировки, действующей в Донбассе. Тогда же генерал-майор Конашенков сообщил, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. А 16 апреля в МО РФ рассказали об уничтожении российскими военными производственных корпусов бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.

Наконец, дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по позициям националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 и сверхмощными ФАБ-3000. Видео бомбардировки есть в Сети. Изделия изначально предназначены для уничтожения личного состава противника на большой площади, его техники, а также особо прочных сооружений.

Авиабомбы ФАБ-500 активно использовались нашими военными в Афганистане и Сирии. ФАБ-3000 из-за избыточной мощности – вес взрывчатки в ней составляет 1,5 т – использовался реже. Удар подобным изделием по «Азовстали» можно считать радикальным решением, направленным на сохранение жизней российских военнослужащих и представителей милиции ДЛНР. Зачищать завод «по классической» схеме никто не намерен.

Впрочем, защитникам предприятия была предложена капитуляция. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерала-полковника Михаила Мизинцева, российские военные перехватили 367 радиопереговоров на шести языках. Боевики нацбатов сообщали о своем безвыходном положении. «Практически без еды и воды, они настойчиво требовали от Киева одобрения на сдачу в плен. При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещали это делать и угрожали последующими расстрелами по условиям «военного времени», – сообщил Михаил Мизинцев. Военачальник публично пообещал, что «гарантирует добровольно сложившим оружие солдатам сохранение жизни».

Для них открыли коридор для выхода, но им никто не воспользовался. А Зеленский в ультимативной форме заявил, что «уничтожение азовцев в Мариуполе поставит окончательную точку в переговорах между Москвой и Киевом».

Сообщается, что в результате бомбардировки уничтожены несколько коммуникационных подземных коридоров и крупных галерей, по которым перемещались боевики батальона «Азов» (запрещен в России) из одной части огромного предприятия (его периметр более 15 км) в другую.

Между тем, по данным Минобороны РФ, в Мариуполе сдались 1464 украинских военнослужащих. Количество боевиков, укрывшихся на заводе, по оценке Минобороны РФ и народной милиции ДЛНР, может составлять примерно 2,5 тыс.

В Telegram-каналах российского военного ведомства началась публикация списков и персональных данных погибших украинских военных. В документах указываются даты рождения, звания, обстоятельства и места гибели, а также места захоронений военнослужащих. Также военное ведомство сообщило, что располагает данными о большом количестве дезертировавших украинских военных, раненых и пропавших без вести. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что безвозвратные потери украинских войск и наемников составляют 23 367 человек.

Дмитрий Литовкин