«Папа всех бомб». Чем ВКС России может уничтожить «Азов»*

Военный эксперт рассказал о возможностях российской авиации при штурме «Азовстали»

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о начале штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где занимает позиции отряд «Азов»* и подразделения ВСУ. При этом, по его словам, вооруженным силам республики помогают Воздушно-космические силы (ВКС) России. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, что российская авиация может применить против «Азова»*.

«Металлургический комбинат «Азовсталь» - один из самых крупных металлургических комбинатов на постсоветском пространстве. До начала специальной военной операции комбинат производил чугун, сортовой и фасонный прокат, магистральные железнодорожные рельсы и многое другое.

Комбинат представлял собой крупнейший промышленный центр региона. Предприятие расположено в южной части Мариуполя на берегу Азовского моря, в устье реки Кальмиус. Площадь «Азовстали» - 11 кв. километров. Предприятие состоит из 41 цеха и 80 других крупных сооружений.

Отдельный отряд «Азов»*, подразделения и части вооруженных сил Украины превратили сталелитейный комбинат в мощный укрепленный район. На территории предприятия оборудованы долговременные огневые точки, все подходы к комбинату прикрыты минно-взрывными сооружениями.

Помимо всего прочего, под «Азовсталью» есть подземные сооружения, тоннели и ходы сообщения, уходящие под землю на глубину до шести этажей. Формирования ВСУ используют их для переброски подкреплений и материальных средств из одного района предприятия в другой.

Для уничтожения подобных укреплений во время штурма «Азовстали» ВКС могут применить бомбы большой мощности, которые есть в арсенале российской боевой авиации.

Прежде всего следует назвать корректируемую авиационную бомбу массой 1500 кг с лазерным/телевизионным самонаведением типа КАБ-1500. Этот боеприпас способен пробить три метра железобетона или 20 метров земли. Бомба разработана в ОАО ГНПП «Регион» и выпускается в следующих модификациях: КАБ-1500ЛГ-Ф (боевая часть фугасного типа), КАБ-1500ЛГ-ОД (объемно-детонирующая боевая часть) и КАБ-1500ЛГ-Пр (проникающая боевая часть).

Точность попадания этого боеприпаса - до 4 м, а носителями являются самолеты Су-24М, Су-34, Су-35.

Следующее авиационное средство поражения, которые может быть применено для штурма «Азовстали» - авиационная бомба весом в три тонны типа ФАБ-3000М-54. Авиабомба содержит 1387 кг тротила.

ФАБ-5000М-54 предназначается для поражения военно-промышленных сооружений и фабрично-заводских зданий при бомбометании с высот до 16000 м при скорости полета самолета до 1200 км/час. Основными целями для бомб крупных калибров также являются особо прочные наземные и подземные объекты.

В ходе испытаний было установлено, что при взрыве ФАБ-3000М-54 обеспечивается полное разрушение капитальных сооружений в диаметре порядка 33,5 м.

В арсенале Воздушно-космических сил есть и более мощные средства авиационного поражения. К таковым относится свободнопадающая фугасная бомба ФАБ-5000М-54 весом пять тонн. Масса боевой части этого боеприпаса достигает 4200 кг, а масса взрывчатого вещества - 2210,6 кг.

Единственным носителем ФАБ-3000М-54 и ФАБ-5000М-54 является дальний бомбардировщик Ту-22М3.

У российских авиаторов есть в запасе и авиационная бомба объемного взрыва, получившая неофициальное название - авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, АВБПМ. Другое неофициальное название этого боеприпаса - «Папа всех бомб». Оно возникло по аналогии с наименованием авиабомбы ВВС США GBU-43/В «Мать всех бомб» (Mother Of All Bombs). По утверждениям ряда СМИ, считается наиболее мощным неядерным боеприпасом в мире.

Настоящее обозначение этого российского боеприпаса сейчас неизвестно, как неизвестны ни разработчик с производителем, ни количество выпущенных единиц.

Первые сведения о «Папе всех бомб» появились 11 сентября 2007 года. Изделие было сброшено с самолета-носителя и успешно поразило условную цель объемным взрывом. Соответствующий сюжет был показан на Первом канале российского телевидения.

По имеющимся официальным данным, общая масса изделия АВБПМ превышает 7,5-8 т. Масса взрывчатого вещества этого боеприпаса составляет 7100 кг, тротиловый эквивалент - 44 тонны.

Внутри основной части корпуса находится жидкое взрывчатое вещество, отвечающее за объемный взрыв. Общая масса заряда - 7,1 т. Согласно опубликованным сведениям, такой заряд производит взрыв с мощностью, эквивалентной 44 т тротила. Гарантированное поражение целей происходит в радиусе 300 м. На расстояниях до 1-1,5 км ударная волна сохраняет возможность нанесения повреждений постройкам и поражения живой силы. Информация о каких-либо системах наведения АВБПМ на данный момент времени отсутствует.

* - Отряд «Азов» - неонацистская экстремистская организация, запрещена на территории России

Михаил Ходаренок