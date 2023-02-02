Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России

Специальная военная операция на Украине показывает, что отечественные авиабомбы остаются одним из самых эффективных средств поражения в арсенале Воздушно-космических сил. С их помощью можно нанести высокоточный удар по критической инфраструктуре, отрезать пути снабжения, уничтожить скопление техники и живой силы врага. О самых мощных и высокотехнологичных авиабомбах российских ВКС — в материале ТАСС

ФАБ

Весной 2022 года российские войска штурмом взяли расположенный в Мариуполе завод "Азовсталь". Предприятие, построенное еще в советское время, представляло из себя мощный укрепрайон площадью 11 кв. км со множеством подземных помещений, рассчитанных на ядерный удар. Выкуривать оттуда националистов наземным подразделениям помогали российские ВКС, применявшие для разрушения железобетонных конструкций 500-килограммовые и трехтонные авиабомбы серии ФАБ. Видео с последствиями одного из таких ударов было опубликовано в Telegram-канале командира батальона "Восток" НМ ДНР Александра Ходаковского.

Первая линейка тяжелых фугасных авиационных бомб (ФАБ) весом от 50 кг до 5 т появилась в СССР в 1930-х годах. Универсальный боеприпас применялся для поражения самых разных целей — от военно-промышленных объектов и железнодорожных узлов до живой силы противника. Во время Великой Отечественной этот тип авиабомб часто использовали и для уничтожения морских целей. В книге воспоминаний летчика Ивана Орленко "Крылатые торпедоносцы" приведен подробный рассказ, как в 1945-м на рейде рядом с польским городом Свинемюнде (нем. Swinemünde) с помощью ФАБ была уничтожена целая флотилия немецких военных кораблей и транспортов.

Авиабомбы ОФАБ-250-270. Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

"В ходе атаки экипажи наблюдали прямое попадание в линкор "Шлезиен" одной ФАБ-1000 и четырех ФАБ-250. На нем возникло несколько больших и малых очагов пожара, он погрузился в воду и сел на мелководье на ровный киль, что подтверждалось несколькими фотоснимками. Кроме того, было отмечено потопление транспорта водоизмещением 8 тыс. т, прямое попадание бомб в эскадренный миноносец, тральщик, сторожевой корабль", — писал в своих мемуарах полковник авиации.

В послевоенный период в Советском Союзе по распоряжению Наркомата боеприпасов стали выпускать трехтонные ФАБ, половину веса которых составляет взрывчатка. Такие авиабомбы оставляют огромные воронки глубиной 20 и диаметром 80 м.

Настоящей царь-бомбой можно назвать появившуюся в период холодной войны девятитонную ФАБ (ФАБ-9000М-54), прозванную за гигантские размеры "слоном". Боевое крещение ФАБ-9000, начиненная более чем 4 т взрывчатки, прошла в Афганистане, где с ее помощью удавалось обрушивать целые ущелья.

Сегодня самой массовой из российских фугасных авиационных бомб считается ФАБ-500.

Корректируемое возмездие

ФАБ принято относить к свободнопадающим авиационным бомбам. Для их применения летчику необходимо подойти к объекту уничтожения на максимально близкое расстояние, что сопряжено с определенным риском как для пилота, так и для боевой машины.

Для того чтобы советские летчики могли поражать цели, не входя в зону действия зенитных ракетных комплексов противника, в 1970-х началась разработка новых корректируемых авиабомб (КАБ). Вскоре на вооружение фронтовой авиации поступила КАБ-500Л, оснащенная лазерной головкой самонаведения. Для поражения цели самолет подсвечивает ее лучом лазера, а затем летчик производит сброс.

Корректируемая авиационная бомба КАБ-500Кр (c) bmpd. Источник: bmpd.livejournal.com

Следом была разработана и запущена в серийное производство КАБ-500Кр с телевизионным каналом управления. Эта авиабомба предназначена в том числе и для замаскированных целей. Она может применяться одиночно и залпом по нескольким целям из горизонтального положения самолета, пикирования или кабрирования (полета с набором высоты и задранным выше горизонта носом). Кроме этого, КАБ-500Кр способна запоминать местонахождение цели и корректировать полет до момента поражения, что соответствует принципу "выстрелил-забыл".

Еще одна корректируемая авиабомба в арсенале российских ВКС — КАБ-1500 Л-Пр — предназначена для поражения высокопрочных и заглубленных в землю складов ядерных боеприпасов, командных пунктов, а также различных малоразмерных целей с железобетонными стенами толщиной до 3 м.

Кроме всего прочего, боеприпасы этого типа могут комплектоваться двигательной установкой для достижения большей дальности планирования.

Первое боевое применение российскими ВКС корректируемых авиабомб состоялось в Сирии в 2015 году. Только за первый месяц операции летчики на истребителях-бомбардировщиках Су-34 уничтожили КАБ более 200 боевиков и несколько полевых штабов с командирами террористов.

По мнению заслуженного военного летчика, генерала-майора авиации Владимира Попова, корректируемые авиабомбы идеально подходят для поражения критической инфраструктуры в рамках специальной военной операции на Украине. "Если речь идет о выводе из строя электростанции, то в этом случае мы не говорим о том, чтобы уничтожить весь объект целиком. Это не нужно. Цель — вывести его из строя, а для этого нужно точно попасть в здание, в котором находятся трансформаторы, отвечающие за функционирование станции. Высокоточные КАБ могут сделать эту работу максимально эффективно", — отмечает военный эксперт.

Также, по словам Попова, КАБ незаменимы для уничтожения узлов связи и командных пунктов противника. "Приведу такой пример: весной прошлого года в Запорожье собрались на совещание генералы и полковники ВСУ и их там накрыла наша авиация. Таким образом высокоточный удар КАБ на несколько недель вывел из строя важнейший командный пункт. Применение такого оружия повышает уровень боевой эффективности самолета как средства поражения как минимум на порядок", — заключает заслуженный военный летчик.

В будущем, как ранее сообщал ТАСС, в российские ВКС должны поступить новейшие управляемые планирующие авиабомбы (УПАБ), что позволит существенно увеличить дальность применения боеприпасов. Они могут сбрасываться с высоты до 15 км и поражать цели на расстоянии 50 км.

Просверлить оборону противника

Новейшая планирующая авиационная бомба "Дрель" с дальностью планирования 30 км, созданная российским НПО "Базальт", предназначена для уничтожения бронетехники, радиолокационных станций и средств ПВО противника. Для ее наведения используются системы спутниковой навигации. "Дрелью" планируется оснащать в том числе и российские многоцелевые истребители пятого поколения Су-57.

Макет авиабомбы «Дрель». Источник: army-news.org

Как ранее сообщал ТАСС, планирующую высокоточную авиабомбу можно будет запрограммировать на конкретные цели (бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки), что полностью исключит наведение на гражданские объекты.

Американо-украинский аналог

Тем временем Украина продолжает получать от своих западных партнеров различные виды вооружений. Среди прочего ВСУ ожидают поставки комплектов JDAM, способных превратить обычную свободнопадающую авиабомбу в высокоточную. По данным военного обозревателя калифорнийского интернет-издания The Drive Томаса Ньюдика, аппаратура наведения и управления JDAM представляет из себя аэродинамическую накладку на корпус боеприпаса, который после быстрой модернизации получает крылья и GPS-навигацию. Все это позволяет летчикам работать так же, как в случае с российскими КАБ, не входя в зону действия ПВО.

УАБ BLU-109/GBU-31 JDAM. Источник: ВВС США

"Самой большой проблемой будет вопрос сопряжения боеприпасов JDAM с существующими боевыми самолетами ВВС Украины. Потенциально истребители МиГ-29 или Су-27, ударные самолеты Су-24 или даже штурмовики Су-25 могут нести JDAM, однако при этом каждый из них придется основательно дорабатывать", — заключает американский журналист.

Василий Кучушев