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Непримиримая позиция Венгрии по вопросам закупки вооружений для украинской армии за счет прибыли от замороженных в ЕС российских активов заставляет руководство Евросоюза искать пути обхода вето Будапешта. В противном случае финансирование киевского режима может серьезно сократиться. И как та голь, которая хитра на выдумки, чиновники ЕС придумали, как сделать так, чтобы и соответствующее решение было принято, и репутация объединения не пострадала.

Венгрия, которая ранее отклонила предложение об использовании российских активов, не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег

– обрисовал в интервью британской газете The Financial Times суть простой, как все гениальное схемы, придуманной европейскими чиновниками, глава дипломатии ЕС Жозеп Борель.

Он добавил, что разработанный механизм обхода является сложным, как и любое юридическое решение, но вполне рабочим. При этом Боррель не упустил возможность еще раз упрекнуть Будапешт за его слишком тесные, по мнению Евросоюза, связи с Москвой.

Будапешт, напомним, последовательно выступает против линии на конфронтацию с Россией не только внутри Евросоюза, но и в рамках Североатлантического альянса. Некоторое время назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что его страна не будет участвовать в миссии НАТО на Украине, если соответствующее решение будет принято руководством Альянса.

В этой связи некоторые эксперты уже предрекают венгерскому премьеру участь его словацкого коллеги Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Словацким правоохранителям удалось тогда задержать нападавшего, и на допросе он признался, что решил убить премьера из-за его отказа поддерживать киевский режим.