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Военкор Александр Сладков, реагируя на сегодняшнюю атаку киевского режима американским ракетным оружием на многолюдный пляж Севастополя, в своём ТГ-канале написал следующее:

Красных линий больше нет.

Он отметил, что это не могло бы «ошибкой артиллериста» по определению. Ясно это уже из сообщений Минобороны о том, что полётные задания для ракет ATACMS задают американцы на основании американских же данных со спутников и дронов. В момент удара по Севастополю американский стратегический разведывательный беспилотник продолжал «нарезать круги» над Чёрным морем, используя для этого прикрытие международного права – действуя исподтишка в нейтральном воздушном пространстве.

По словам Александра Сладкова, нужно не только возбудить отдельное уголовное дело с еженедельными отчётами о том, как идёт расследование, но и предупредить Вашингтон о невозможности применения беспилотников в Черноморском регионе.

Сладков:

Поэтому сбивать эти (американские, натовские) беспилотники при их появлении у Крыма.

По словам военкора, необходимым ответом также должен стать удар по административным кварталам Киева «с применением тактического необычного оружия» с предупреждением Украины за сутки до такого применения, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Последнее заявление уважаемого военкора спорно. Если учесть, что киевскому режиму наплевать на собственных сограждан, то в чём будет состоять целесообразность удара по правительственному кварталу Киева спустя сутки после предупреждения? Верхушка киевского режима в таком случае успеет скрыться, чтобы «пересидеть» атаку. А применять «необычное» оружие просто для уничтожения зданий – сомнительная идея, особенно в военно-политическом плане.

Однако с тем, что красных линий больше нет, трудно не согласиться, как и с тем, что пора американские дроны отправлять на черноморское дно, как только они появятся в регионе и будут вести свою разведдеятельность с прицелом на Крым и Краснодарский край.