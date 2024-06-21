Путин: РФ готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра

Не важно, где они могут состояться, предложения Москвы лежат на столе

ХАНОЙ, 20 июня. /ТАСС/. Россия готова вести переговоры по урегулированию украинского конфликта хоть завтра, но для этого всем заинтересованным сторонам нужно изучить ее мирные предложения. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас эти предложения [по урегулированию] лежат на столе - пожалуйста. Это уже не от нас зависит. Когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра [РФ готова начать переговоры]. Но, когда они этим соизволят заняться, это уже их дело", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. "Не мы же отказались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры. Не мы. Мы-то за [переговоры]", - сказал Путин. "Но не на основе каких-то эфемерных формул, а на основе тех договоренностей, которые <...> были достигнуты в ходе непростых переговоров - полуторамесячных переговоров почти - в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной", - подытожил президент.

Он также добавил, что разницы в том, где именно пройдут переговоры, нет. "Где они состоятся - это не имеет значения", - подчеркнул Путин.-