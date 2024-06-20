В Белоруссии не видят единой точки зрения в мире на происходящие на Украине процессы

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович напомнил, что из 92 стран, которые присутствовали на конференции, итоговое коммюнике подписало около 80 государств

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Прошедшая в Швейцарии конференция по Украине говорит о том, что сегодня нет согласованности и единой точки зрения на те процессы, которые сегодня происходят в этой стране. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Сегодня политика меняется, многие страны высказывают свою точку зрения и свое мнение. Не всем это нравится, к сожалению. Самый свежий пример - это проведенная недавно конференция по Украине в Швейцарии", - сказал Вольфович.

Он напомнил, что из 92 стран, которые присутствовали на конференции, итоговое коммюнике подписало около 80 стран. "Это говорит о том, что сегодня нет согласованности и единой точки зрения на те процессы, которые сегодня происходят в Украине и на глобальные процессы мироустройства", - считает он.

По его словам, страны Запада хотели привлечь большое количество государств, однако их приехало меньше. "На самом деле, приехало гораздо меньше, чем они ожидали. А многие страны просто понизили статус своего присутствия на этой конференции. Итоги говорят сами за себя", - отметил Вольфович.

Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Россию на нее не пригласили.