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ТАСС

В Белоруссии не видят единой точки зрения в мире на происходящие на Украине процессы

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович напомнил, что из 92 стран, которые присутствовали на конференции, итоговое коммюнике подписало около 80 государств

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Прошедшая в Швейцарии конференция по Украине говорит о том, что сегодня нет согласованности и единой точки зрения на те процессы, которые сегодня происходят в этой стране. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Сегодня политика меняется, многие страны высказывают свою точку зрения и свое мнение. Не всем это нравится, к сожалению. Самый свежий пример - это проведенная недавно конференция по Украине в Швейцарии", - сказал Вольфович.

Он напомнил, что из 92 стран, которые присутствовали на конференции, итоговое коммюнике подписало около 80 стран. "Это говорит о том, что сегодня нет согласованности и единой точки зрения на те процессы, которые сегодня происходят в Украине и на глобальные процессы мироустройства", - считает он.

По его словам, страны Запада хотели привлечь большое количество государств, однако их приехало меньше. "На самом деле, приехало гораздо меньше, чем они ожидали. А многие страны просто понизили статус своего присутствия на этой конференции. Итоги говорят сами за себя", - отметил Вольфович.

Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Россию на нее не пригласили. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Швейцария
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