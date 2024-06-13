Войти
Интерфакс-АВН

Армия Белоруссии приступила к выполнению задач второго этапа учений с нестратегическими ядерными силами

256
0
0
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Минск. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Белоруссии приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках второго этапа учений с нестратегическими ядерными силами, комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство, сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между оборонными ведомствами, подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках второго этапа учений с нестратегическими ядерными силами", - говорится в сообщении.

"Все организационные и технические моменты отрабатываются в четком взаимодействии с нашими российскими коллегами и совместно с ними", - прокомментировал ход учений начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, которого цитирует военное ведомство.

Он сообщил, что "оперативно-тактические комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям". "Аналогичное мероприятие выполнила и наша авиация", - добавил Муравейко.

"Изюминкой нашего учения являлось то, что до последнего момента командиры авиационных звеньев не знали, кто получит право отработать учебно-боевые задачи и с какого аэродрома будет работать авиация. Сигнал пришел буквально за 30 минут до начала выполнения задач, и данное мероприятие наши авиаторы выполнили с достоинством и честью", - подчеркнул первый замминистра обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Искандер
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
13.02.2012
Сокращение СНВ как стратегическая уловка
10.01.2012
Десятка событий оборонного характера 2011 года
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
30.12.2011
Десять главных событий 2011 года в области обороны
06.06.2011
Главком Лукашенко и его армия
30.09.2009
Ракетные комплексы "Искандер" получат все округа российской армии
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 07:50
  • 1899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 12.06 21:52
  • 269
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 21:51
  • 3
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 12.06 20:17
  • 3
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 12.06 20:02
  • 1
Появится ли у России национальная идея?
  • 12.06 12:30
  • 1
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 10:58
  • 0
Приграничный конфликт – порождение кризиса польской власти
  • 12.06 10:37
  • 2
Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам
  • 12.06 10:03
  • 1
Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера
  • 12.06 04:24
  • 1
Старт с экватора: настоящее и будущее космических технологий Африки - Мнения ТАСС
  • 12.06 04:11
  • 1
Выборы в ЕС предвещают беды Украине (The Spectator, Великобритания)
  • 12.06 03:43
  • 1
Интерес к БРИКС и бесперспективность гегемонии Запада. О чем Лавров рассказал журналистам
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист